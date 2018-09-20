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农商银行寇店支行推出“好家风信用贷”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-20 09:12

　　昨日，伊滨经开区寇店镇大王村村民张青霞在农商银行手机APP上自助申请，不到10分钟就顺利拿到了2万元贷款。

　　与常规不同，这笔贷款没通过任何人担保，凭借的仅仅是一个获奖证书——寇店镇2018年度最美家庭。

　　令张青霞受益的，是农商银行寇店支行新推出的“好家风信用贷”。今年3月，寇店镇党委、政府协调该行出台新政，对道德模范、最美家庭、十星文明户等群众开通授信绿色通道，每户可获得5万元的免担保贷款。

　　张青霞一家，是远近闻名的和睦之家。她和丈夫自力更生，靠跑长途运输过上了幸福生活，还培养出两名大学生。今年2月，他们家获评寇店镇最美家庭。

　　因长途运输需要大量流动资金，张青霞获悉该政策后，当即提交了贷款申请。3月27日，她拿到了首笔5万元贷款。

　　“家风抵万金，好家风不仅使我们获得了荣誉称号，还能享受免担保信用贷，我们愈加珍惜这份荣誉。”张青霞说，拿到客户货款后，她很快完成了还本付息。昨日贷的这2万元，已是她第二次拿到贷款。

　　和张青霞一样，该镇十星级文明户、刘李村村民李军峰也顺利拿到一笔2万元贷款，打算自主创业；该镇道德模范、李家村村民陈敬芝也贷款5万元，用于企业日常周转……

　　据统计，自“好家风信用贷”开通以来，该行已累计为259户道德模范、最美家庭、十星文明户等群体授信1295万元。

　　“推出‘好家风信用贷’，就是要让家风增值，让德者有‘得’。”寇店镇党委书记白凯说，以信用担保的方式，帮助道德模范等群体解决暂时资金困难，不仅提升了家风等无形资产的潜在价值，也是弘扬文明乡风的一次积极探索。

　　“到目前为止没有一笔是不良贷款，全部按时或提前还款付息。”农商银行寇店支行负责人李志伟说，通过一个月运行，进一步坚定了他们把“好家风信用贷”推广下去的信心。(洛阳日报记者 李东慧 通讯员 李少红)
[ 责任编辑：马佳佳]
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