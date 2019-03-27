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卫坡村家风家训馆：看雕花、读匾额，处处感受良好家风
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-18 09:06

　　馆内集中陈列着体现家风家训的匾额

　　前不久，记者走进孟津县朝阳镇卫坡村，看到一排排古民居鳞次栉比。据悉，这些古民居始建于清代乾隆至道光年间，是魏氏家族兴盛时期建造的住宅群。魏氏家族仅清朝就出过29名七品以上官员，耕读传家的良好家风使魏氏家族成为名门望族。

　　其中一座始建于1778年的三进宅院，如今有着另一个身份——卫坡村家风家训馆。该馆充分挖掘和弘扬魏氏家规家训，古朴的建筑透着浓厚的文化气息，吸引了不少游客驻足。

　　看雕花：图案精美，寓意丰富

　　卫坡村家风家训馆位于古民居第二座三进院。在面积约400平方米的展馆内，设有家风家训、朝阳党建、卫坡村史、卫坡家风家训、卫坡乡村文明和卫坡老物件6个展厅，集中反映了魏氏家族的价值观念、审美情趣、为人信条、胸怀抱负、治家根本等文化精神和生活追求。

　　记者留意到，门、柱础上的雕花十分讲究，都有丰富的寓意。

　　第二扇雕花门下部图案是石头、鹰、竹子，上部图案是瓜藤。石头、竹子、鹰寓意勉励后代志向高远、步步高升，瓜藤寓意子孙兴旺发达。

　　临街房出有1.8米前檐，前檐立柱的柱础上雕有莲池图案，取莲花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”之意，寓意做人为官要廉洁高贵；前檐两根房梁柱端上分别雕刻金钟、玉罄图案，罄与钟是象征地位和权力的乐器，二者音律相符，常在一起演奏，寓意家庭和睦、人际和谐、事业兴旺。

　　读匾额：文雅优美，传承家学

　　进入厅堂，厅堂迎屏门正上方悬挂两块匾额，一块匾额是“执德堂”。“执德”出自《论语·子张》，“执德不弘，信道不笃，焉能为有？焉能为亡？”意思是遵守仁德并能发扬光大，信仰主张并能坚定不移，才算得上真正有道德的人。

　　另一块匾额上写着“袭庆承休”，意思是继承祖先的荣耀，承受祖先的福泽，将家族发扬光大。这块匾额是钦命进士出身的刑部官员代表官府赠给魏家的。

　　有卫坡村村民介绍，这两块匾额在宅院的主人魏应拔时期就悬挂在厅堂里。

　　魏氏古宅有100多块楹联匾额，犹如一个匾额展览馆。这些匾额多为4个字，内容多是倡导读书、警策明志、弘扬家学等。如今，一系列反映家风家训的匾额经过复制，集中陈列在家风家训馆内。

　　“懿德兰珍”，是指美好的品德像兰花一样高洁珍贵。这块匾额是当时官府为表彰魏光照为了照顾年迈多病的继母，辞去六品官位，始终如一照顾老人而赠给他的，称赞他的美好品德是世人效仿的楷模。

　　如果您到卫坡村游览，不妨走进家风家训馆，背一则魏氏家训回家，勉励自己，教育家人。（洛阳晚报记者 李冰 通讯员 宁根涛 文/图）

　　相关链接

　　卫坡村为何也叫魏家坡村？

　　卫坡村历史悠久。清顺治年间，卫氏先祖卫天禄由济源迁到这里，兴家置业。到卫天禄的孙子辈时，卫家开始发达。当时，洛阳知县魏襄与卫家书信往来时，误将“卫”写作“魏”。由于卫、魏同音，卫坡又在北魏孝文帝陵墓附近，且是魏紫牡丹发祥地，当地人便未加更正。后来，无论官场往来还是朝廷诰封都用了“魏”字，因此卫坡村也被称为魏家坡村。
[ 责任编辑：史戎戎]
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