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家风好、党风正、医风清 这个地方上了一堂生动的家风课
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-17 08:25

　　“做人，要与人为善，孝亲睦友，这是立身之本。”

　　“医者，以院为家，院训，即为家训；院风，即为行风。”

　　“‘家’的内涵不仅有家庭，还有我们的科室之‘家’，科风正则医风正，医风正则院风正。”

　　…………

　　近日，在洛阳市中心医院道德讲堂暨家风家训宣讲会现场，该院党员干部共同上了一堂生动的家风课。

　　为进一步营造“家风好、党风正、医风清”的良好氛围，市中心医院于近期开展了“传家训，立家规，扬家风”征文大赛活动，该院职工积极响应，共投稿各类作品170余篇，该院从中选取8个优秀家风故事进行分享。

　　宣讲会上，有的职工用文稿朗读，有的职工用幻灯片展示，他们把各自的家风故事娓娓道来，朴实自然、亲切感人。

　　好家风离不开成功的家教。“我出生在农村家庭，父亲与人为善、勤劳朴实，母亲贤良持家、敬老爱幼。父母总是对我说：与人为善，孝亲睦友。”该院血液净化室护士杨盼由衷地感慨，父母的言传身教，使诚实、友善的品质深深融入了她的血脉。

　　李蕾蕾和他的妻子乔静科都是市中心医院的医务工作者，一个是外科医生，一个是产科护士，虽然平时忙碌，很少有相聚在一起的时光，但他们用爱和奉献守护着这个家。在《彼此的家书》中，两人表示将一如既往地互相支持、理解，共同为医院的发展奉献青春与汗水。

　　该院中西医肿瘤科主任、医学博士王全林在《致医疗战线兄弟姐妹的一封家书》中，与全院医务人员共勉：勤修医德、精炼医术，只为解除患者病痛；专心致志、笃学精思，只为内心对医学的那份坚守。

　　“作为医者，诚信是我们永恒的信念，只因患者性命相托，责任重于泰山；作为医者，仁爱是我们不变的本色，只有设身处地、感同身受地体察病患的痛楚，才能将一腔热忱无悔地奉献于医疗事业……”该院宣传科副科长王美娟的深情演讲，打动了在场所有人。

　　一个多小时的宣讲会，掌声不断，留在人们心中的是正本清源、润物无声的清新家风。

　　市中心医院党委书记、院长李亚伟表示，通过形式多样的活动，市中心医院认真做好家风建设这道“必答题”，把家风建设不断引向深入，让正能量在广大党员干部中持续传递。（洛阳晚报记者 戚帅华）
[ 责任编辑：王静怡]
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