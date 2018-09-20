洛阳王城公园全园牡丹盛开 “金牡丹”海黄等您来

千片赤英霞烂烂，百枝绛点灯煌煌。您见过满园牡丹绽放的盛景吗？昨日，记者在王城公园看到，阳光下，数不清的牡丹花瓣如赤霞般光彩夺目，金黄色的花蕊在花朵映衬下犹如烛光灿烂耀眼，正如白居易诗中所描绘的一般。

“武皇”赏花 记者 张光辉 摄

千片赤英霞烂烂，百枝绛点灯煌煌。您见过满园牡丹绽放的盛景吗？昨日，记者在王城公园看到，阳光下，数不清的牡丹花瓣如赤霞般光彩夺目，金黄色的花蕊在花朵映衬下犹如烛光灿烂耀眼，正如白居易诗中所描绘的一般。

进入4月中旬，王城公园内中晚期品种牡丹陆续开放，全园进入盛花期，走在园中，花香沁人心脾，令人陶醉。

一园花开半城春色。只有亲眼看过牡丹，才能真正感受到这句话的意境。根据最新花情，王城公园现有5万余株牡丹开放。眼下，牡丹仙子和沉香楼附近，傲梅渲春、王城春早、紫云天香台、甘棠洲等牡丹观赏区内，连片开放的牡丹五彩缤纷、争奇斗艳，令人流连忘返。其中，金阁、金岛、麟凤等品种初开，名望、海黄、白妙、初乌、洛阳红、彩绘等品种盛开。

“牡丹分九大色系，黄色牡丹尤为名贵。”在甘棠洲牡丹观赏区，王城公园工程师马晓洁指着一片黄色的花介绍，这些牡丹名为海黄，因其黄色纯正、花瓣均匀，又被称作“金牡丹”，是牡丹中的“极品”。此时，在她身旁，一群游客正拿起手机自拍，与“金牡丹”一起定格下最美瞬间。

王城公园里兴致勃勃的游客 记者 林治坤 摄

晚开牡丹吐露芬芳，园内芍药也成片初开。在甘棠洲、王城春早等牡丹观赏区内，种植着近300个品种近万株芍药，近几日它们悄悄绽放，与牡丹同园争春。

在位于王城公园明堂的第十一届“王城之春”牡丹插花艺术展展厅和玉带桥北动物园科普馆精品牡丹展展厅内，洛阳红、黑海撒金、雪映桃花、岛锦、花王等早、中、晚开精品牡丹同时绽放，难得一见。

这个周六，王城公园依旧为大家安排了精彩的游园活动。20日10时，大型实景史诗剧《武则天》中的“武皇”将再次现身王城公园，与游客一起“赏花巡游”，这是该园今年牡丹文化节期间最后一次“武皇赏花”活动，您可别错过了。此外，该园还有“汉服秀”和高跷表演队伍将陪大家一起赏花，并表演精彩节目。

上个双休日，王城公园接待游客超过10万人次。工作人员预计，这个双休日依旧会迎来赏花客流高峰，如果您开车前来，请注意公园周边的停车场导引指示牌，有序停车，咱们共同维护良好的赏花环境。（洛阳日报记者 智慧 特约通讯员 乔丽娜 实习生 廖雅婷）