洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳王城公园全园牡丹盛开 “金牡丹”海黄等您来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-19 09:13

“武皇”赏花 记者 张光辉 摄

　　千片赤英霞烂烂，百枝绛点灯煌煌。您见过满园牡丹绽放的盛景吗？昨日，记者在王城公园看到，阳光下，数不清的牡丹花瓣如赤霞般光彩夺目，金黄色的花蕊在花朵映衬下犹如烛光灿烂耀眼，正如白居易诗中所描绘的一般。

　　进入4月中旬，王城公园内中晚期品种牡丹陆续开放，全园进入盛花期，走在园中，花香沁人心脾，令人陶醉。

　　一园花开半城春色。只有亲眼看过牡丹，才能真正感受到这句话的意境。根据最新花情，王城公园现有5万余株牡丹开放。眼下，牡丹仙子和沉香楼附近，傲梅渲春、王城春早、紫云天香台、甘棠洲等牡丹观赏区内，连片开放的牡丹五彩缤纷、争奇斗艳，令人流连忘返。其中，金阁、金岛、麟凤等品种初开，名望、海黄、白妙、初乌、洛阳红、彩绘等品种盛开。

　　“牡丹分九大色系，黄色牡丹尤为名贵。”在甘棠洲牡丹观赏区，王城公园工程师马晓洁指着一片黄色的花介绍，这些牡丹名为海黄，因其黄色纯正、花瓣均匀，又被称作“金牡丹”，是牡丹中的“极品”。此时，在她身旁，一群游客正拿起手机自拍，与“金牡丹”一起定格下最美瞬间。

王城公园里兴致勃勃的游客 记者 林治坤 摄

　　晚开牡丹吐露芬芳，园内芍药也成片初开。在甘棠洲、王城春早等牡丹观赏区内，种植着近300个品种近万株芍药，近几日它们悄悄绽放，与牡丹同园争春。

　　在位于王城公园明堂的第十一届“王城之春”牡丹插花艺术展展厅和玉带桥北动物园科普馆精品牡丹展展厅内，洛阳红、黑海撒金、雪映桃花、岛锦、花王等早、中、晚开精品牡丹同时绽放，难得一见。

　　这个周六，王城公园依旧为大家安排了精彩的游园活动。20日10时，大型实景史诗剧《武则天》中的“武皇”将再次现身王城公园，与游客一起“赏花巡游”，这是该园今年牡丹文化节期间最后一次“武皇赏花”活动，您可别错过了。此外，该园还有“汉服秀”和高跷表演队伍将陪大家一起赏花，并表演精彩节目。

　　上个双休日，王城公园接待游客超过10万人次。工作人员预计，这个双休日依旧会迎来赏花客流高峰，如果您开车前来，请注意公园周边的停车场导引指示牌，有序停车，咱们共同维护良好的赏花环境。（洛阳日报记者 智慧 特约通讯员 乔丽娜 实习生 廖雅婷）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·叶酸怎么补？补多了会怎么样？一文解答！
  • ·预防血管“堵车”，踝泵运动你做了吗？
  • ·这样喂奶，小心把宝宝喂出地包天！
    		•
    麻辣豆腐小花甲“聊”出来的美味
    麻辣豆腐小花甲“聊”出来的美味
    麻辣豆腐小花甲“聊”出来的美味
        2014年，大学毕业的张子璇到洛阳工作并定居。“现在交通方便，我爸妈没事儿常来看我，若说想家，我的‘青岛...
  • ·剑为花身为叶 她盼把牡丹剑舞成洛阳名片
  • ·洛阳：夜晚快乐不打烊
  • ·从单身到成家 感谢串串一路相伴
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 无需迁移证！今后三门峡群众可在洛阳...
  • 洛阳城市区18处农贸市场将改造提升
  • 绿色扮靓滨河路 洛河岸边添美景
  • 洛阳将推动建立健全租售并举的住房制...
  • 提醒！4月18日至29日洛阳乘进京列车要...
  • 创意十足！洛阳大学生上演最萌运动会...
  • 这位长眠异国76年的洛阳籍英雄，你们...
  • 王智慧来洛调研中国（河南）自由贸易...
  • 洛阳无篱园石雕艺术博物馆
  • 早起喝碗羊肉汤再到花田拍美照 免费赏...
    		•
    百姓呼声
    四月底老医保卡将停用，原账户余额不会作废
    房产变更后，如何办理用水信息更名过户业务
    精彩图片
    中国国花园进入最佳观赏期
    美丽乡村路
    洛阳无篱园石雕艺术博物馆
    赵雅超：创业路千万条 ...
    精彩热帖

    牡丹插花艺术

    郊外的春天

    赏牡丹 拍牡丹

    烟雨宏村
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605