王城公园中晚期品种牡丹进入盛花期 快来看花大盈尺的八束狮子

国色争艳，天香迎宾。14日，记者从王城公园获悉，眼下该园内中晚期品种牡丹已盛开，花团锦簇，美不胜收。如果您还没有入园赏花，现在正是好时机。

牡丹盛开

国色争艳，天香迎宾。14日，记者从王城公园获悉，眼下该园内中晚期品种牡丹已盛开，花团锦簇，美不胜收。如果您还没有入园赏花，现在正是好时机。

王城公园共种植800多个品种12万余株牡丹，如今已有近600个品种8.6万余株牡丹开放。目前，牡丹仙子和沉香楼附近，傲梅渲春、王城春早、紫云天香台、甘棠洲等牡丹观赏区内，连片开放的牡丹已成花海。其中，七宝殿、日向、渡世白、玉面桃花等品种牡丹初开；大棕紫、丹阳、玉楼点翠、胡红等品种牡丹盛开。

游人如织

穿过王城公园内写有“洛阳牡丹甲天下”字样的圆形拱门，各色牡丹便跳入眼帘。在牡丹仙子附近，有几株花型硕大的牡丹颇为抢眼，它们有个特别威风的名字——八束狮子。粉红色的花瓣呈菊花状排列，颜色由里到外逐渐变淡，金黄色的花蕊镶嵌其中，最重要的是，这些花朵个顶个大。

“八束狮子的特点就是花朵硕大，有些花直径可以超过一尺宽。”王城公园工程师马晓洁说，八束狮子主要种植在牡丹仙子附近，今年气候适宜，不少花朵直径超过了30厘米，而且花型优美，极具观赏性。

牡丹插花艺术展

既然是赏花，上周六开展的“王城之春第十一届牡丹插花艺术展”自然不能错过。这届插花艺术展以“祖国颂”为主题，以插花艺术的表现形式，集中展现中华人民共和国成立至今和改革开放40年来取得的伟大成就，以及人们安享美好幸福生活的美丽图景。展览位于王城公园大门内广场明堂的二楼、三楼，您不妨去看看。

由于目前已进入赏花客流高峰期，王城公园工作人员提醒，如果您开车前来，请注意公园周边的停车场导引指示牌，有序停车，不过，最好还是选择公共交通工具出行，咱们共同维护良好的赏花环境。（洛阳日报记者 智慧 特约通讯员 乔丽娜 实习生 廖雅婷/文 记者 林治坤/图）