大工匠刘新安：用行动诠释“大国工匠”精神

最近，大工匠刘新安在忙两件事：一是带领车间工人加工一件形状特殊的曲轴，这是他参加工作以来遇到加工难度最大的曲轴；二是为参加2019年数控专业国家级技能大师工作室带头人交流活动做各项准备。

工作中的刘新安（右）

最近，大工匠刘新安在忙两件事：一是带领车间工人加工一件形状特殊的曲轴，这是他参加工作以来遇到加工难度最大的曲轴；二是为参加2019年数控专业国家级技能大师工作室带头人交流活动做各项准备。

勤奋钻研，在“铁疙瘩”上练就“绣花”手艺；攻坚克难，在行业内将一个又一个“不可能”变为现实。中信重工机械股份有限公司重型装备厂数控一车间镗铣床大班长刘新安，33年如一日扎根生产一线，凭借认真负责和创新实干，从一名学徒工成长为掌握世界领先技术的全国技术能手，用行动诠释着“大国工匠”精神。

一颗好学心，钻研技术不停步

近日，在中信重工重型装备厂，数控车间内机器轰鸣，49岁的刘新安身穿蓝色工装，正忙着指挥工人加工一批关键件。在车间的众多工人中，他看起来并没有什么特别的。参加工作33年来，无论是最初的手动机床还是现在的数控机床，他总是走在最前边。

1986年，16岁的刘新安接班进厂当起了学徒。没有任何理论基础，每天看着师父手下镗刀飞转，加工出一件件精美的零部件，刘新安心里感到异常兴奋，于是暗下决心，一定要干出个名堂。

挑灯夜战、暗下苦功，1993年，年纪轻轻、技能娴熟的刘新安被派往操作W160HC数显机床，第二年就当上了当时公司最先进的镗铣床的机长。

可刚刚上任，他就遇到了挑战。他们负责加工一批特急出国件磨辊轴，加工难度大，钻头经常折断，搞得大家一筹莫展。为了能早日找到原因，刘新安三天三夜没回家，累了就在凳子上迷糊一会……凭着一股不服输的劲头，他一步步分析出了钻头折断的原因，迅速带领班组人员改进工艺，成功攻克这批磨辊轴的加工难题。产品交检合格后，车间主任看着他的倦容，心疼地说：“新安，赶紧回家洗个澡，睡一觉吧。”

一批批出口备件交检合格，标志着他们的生产加工技术得到了国际认可，为中信重工开拓国际市场、承接成套产品奠定了坚实基础。

2007年，公司引进了世界最先进、加工范围最大、精度最高的意大利FAF260数控镗铣床。当时，厂长找他谈话，希望由他来“掌舵”。凭着勤奋钻研，一年前他摘得全国五一劳动奖章。而操作进口数控镗铣床，既要学数控编程，又要学英语，年近40岁的他必须从零开始。“作为一名共产党员，不就是要在关键时候能够顶得上去嘛！”刘新安又挑起了重担。

为了能够尽早驾驭这台世界级机床，他“拜徒弟为师”，每次徒弟编完程序，他都会逐字抄录下来，一点一点向徒弟们请教；报考了数控技术成人大专班，每天对着说明书琢磨到半夜……很快，数控镗铣床被他“玩”得越来越熟练。从第3个月起，他平均每月都能完成1600个工时，相当于一年干完了4年的活儿。在公司同类机床工时排名中，他的年均工时连续5年排名第一，他成为中信重工工时、产量第一人。

两本册子，带动团队创新创效

在中信重工，刘新安始终是效率的代名词。

“我的工作法则是，对限定时间缩短、缩短、再缩短，对有限的时间利用、利用、再利用。”刘新安对时间的有效利用颇有心得，“所有工作应该围绕提高机器使用效率来安排，加工一件活儿时，对下一件活儿就要开始准备，研究图纸、工艺、工装卡具等，更好地做到无缝衔接，最大限度提高工作效率。”

2008年，在重型装备厂领导的支持下，刘新安将自己20多年的工作经验编写成了《刘新安工作法》，在全厂推广。《刘新安工作法》重实践、可操作，成为职工入职培训的必学教材。刘新安所提倡的时间法则、创新法则、超越法则等，以其“节约生产时间、提高生产效率”得到了大家的广泛认同。

在中信重工，以一个人的名字命名工作法，刘新安是第一个。

2017年，在中信重工工会的牵头组织下，被称为“刘新安第二本工作法”的《刘新安操作法》最终定稿。这本薄薄的册子条理清晰、内容翔实、通俗易懂，囊括了中信重工金牌产品——大型磨机多种类型筒体、端盖、齿圈的加工生产中的工作难点及解决方法。

近年，在刘新安等一大批“金蓝领”技能工人的协同攻关下，直径5米以上大型磨机的生产周期从30个月缩短到10个月，彻底打破了国外少数企业在国内大型矿磨装备领域的长期垄断，中信重工迅速成长为全球最具竞争力的大型矿业装备供应商和服务商。

一本《刘新安工作法》，一本《刘新安操作法》，相隔9年，两本薄薄的书，既是中信重工一线青年员工的学习宝典，也是刘新安匠心筑梦的最好体现。

三块牌子，奏响“中国制造”强音

如今，刘新安工作室挂有三块牌子，分别是党代表工作室、全国劳模工作室、国家级技能大师工作室。

2015年，刘新安获得全国劳动模范称号，以他的名字命名的“刘新安全国劳模工作室”在数控一车间挂牌成立。依托劳模工作室，刘新安组织了“创新课堂”“工艺革命”“攻关课题”“机床能手”等活动，激发青年工人钻研技术、创新创业。

近年，刘新安带领创客团队，围绕企业重大项目和关键部件，累计开展攻关项目29个，培训人员达2300人次，为公司创造经济效益2000多万元。国产航空母舰、国产C919大飞机、三峡大坝启闭机等“国之重器”都凝聚了刘新安团队的智慧和汗水。

2017年，刘新安当选为党的十九大代表后，市委组织部成立了“刘新安党代表工作室”。除了奔赴各地进行一场又一场的十九大精神宣讲，车间里的党代表工作室也成为刘新安立足本职、落实十九大精神的阵地。

去年年底，刘新安被评为“第十四届全国技术能手”，刘新安工作室入选“国家级技能大师工作室”，刘新安肩上的担子更重了。

这个周末，刘新安将前往湖北孝感参加2019年数控专业国家级技能大师工作室带头人交流活动。在他看来，这是一场全国数控专业顶尖人才的“华山论剑”，机会难得，他想把自己总结的经验分享出去，把行业内最先进的技术带回来，通过工作室向全公司推广。

从学徒工到车间镗铣床班大班长，从全国劳动模范到党的十九大代表，刘新安的身份不断更新，但不变的是扎根基层、创新实干的初心。

“我会继续发扬焦裕禄精神和工匠精神，进一步激发青年工人钻研技术、创新创业的热情，为企业培养更多能工巧匠，让中国制造这块金字招牌在世界上闪耀。”刘新安坚定地说。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 邓永武 文/图）