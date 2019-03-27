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人将锦绣学群花
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 洛阳名人  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-19 08:22

　　洛阳春日最繁华，红绿阴中十万家。

　　谁道群花如锦乡，人将锦绣学群花。

　　——宋·司马光《看花四绝句》

　　读此诗，要先了解其人。司马光，字君实，他急中生智砸缸救友、写过《资治通鉴》、当过一朝宰相，既是史学家又是政治家。

　　司马光(公元1019年—公元1086年)，陕州夏县(今属山西)涑水村人，世称涑水先生。宋仁宗宝元元年(公元1038年)，司马光中进士，官至宰相。宋神宗时，他反对王安石变法，离开朝廷十五年，主持并编纂了中国历史上第一部编年体通史《资治通鉴》。

　　他反对王安石变法，长期辞官退居。后来，他入京主持国政，数月间尽废新法，罢黜新党。元祐元年(公元1086年)，司马光因病逝世。

　　他为人温良谦恭、刚正不阿；做事用功，刻苦勤奋。他以“日力不足，继之以夜”自诩，堪称儒学教化下的典范。司马光生平著作甚多，除《资治通鉴》外，主要有《温国文正司马公文集》《稽古录》《涑水记闻》《潜虚》等。

　　据记载，自隋唐以来，200多种牡丹云集洛阳，经过花工的妙手栽培，红、黄、粉、白、紫、绿、蓝、黑等各色牡丹争奇斗艳，为古都洛阳增色添彩。本诗是唱给洛阳、唱给牡丹的一曲颂歌，也反映出宋朝时，老百姓对牡丹的喜欢程度。

　　诗作中的繁华指繁盛华丽。红绿指红花绿叶，泛指各种牡丹。十万家意思是洛阳人口众多。这两句诗是说，西京洛阳的春天最是繁华美丽，十万多户人家就生活在花海之中。从诗中能看出，宋朝时，老百姓钟爱牡丹，家家户户种植牡丹。与此同时，宋人还有插花的习俗。牡丹盛放，独爱牡丹的宋人，男女老少都将牡丹插在头上，在和煦春日里游春、赏花，也便有了诗中“红绿阴中十万家”的盛景。

　　诗作最后一句中的锦绣指精致、华丽的丝绸，人将是指我要说，这里表达了作者特有的观点。三四句是讲，谁说美丽鲜艳的牡丹花像精致的锦绣，我却要说，精美华丽的丝绸完全是照着绚烂多姿、鲜艳美丽的牡丹花绣制而成的。

　　本诗前两句是对洛阳经济繁荣、人口众多、环境优美的描写，后两句称颂牡丹的绝代风姿。作者把洛阳花事繁荣之时，人赏花、花悦人的场面描写得淋漓尽致。在处处牡丹、户户天香的洛阳，牡丹品种各呈娇态，看花人摩肩接踵，如痴、如醉、如梦、如幻。城内居民蜂拥往观，万人空巷，群花竞放。牡丹好似锦绣，锦绣中有牡丹，这一反一正彰显了宋人对牡丹的喜爱……(贾臻)
[ 责任编辑：王静怡]
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