王敬林会见突尼斯驻华使馆参赞麦克尼·霍斯尼等六国驻华使馆官员

昨日，市委常委、秘书长王敬林会见了突尼斯驻华使馆参赞麦克尼·霍斯尼等参加“驻华使节及外国专家中国文化行”活动的六国驻华使馆官员，就推动文化、商贸、旅游等领域合作进行深入交流。

昨日，市委常委、秘书长王敬林会见了突尼斯驻华使馆参赞麦克尼·霍斯尼等参加“驻华使节及外国专家中国文化行”活动的六国驻华使馆官员，就推动文化、商贸、旅游等领域合作进行深入交流。 昨日，市委常委、秘书长王敬林会见了突尼斯驻华使馆参赞麦克尼·霍斯尼等参加“驻华使节及外国专家中国文化行”活动的六国驻华使馆官员，就推动文化、商贸、旅游等领域合作进行深入交流。 王敬林代表市委、市政府对六国驻华使馆官员来洛访问考察表示热烈欢迎，并简要介绍了洛阳经济社会发展情况。他说，进入新时代，省委、省政府赋予洛阳发展新的战略定位，洛阳迎来了加快建设副中心、打造全省增长极的发展机遇。自贸区、自创区等战略相继落地，为推动洛阳高质量发展注入了强大动力。希望各国驻华使馆官员通过此次访问，深入了解洛阳，推动各方与洛阳在更多领域开展务实合作、取得丰硕成果。 六国驻华使馆官员分别表示，洛阳工业基础雄厚、交通区位条件优越、自然资源丰富、历史文化深厚、发展前景广阔，非常期待与洛阳进一步在商贸、文化、旅游等多领域开展深入合作，实现共赢发展。（洛阳日报记者 李梦龙）