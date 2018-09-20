王敬林到宜阳县检查指导精准扶贫工作

昨日，市委常委、秘书长王敬林带领有关人员到宜阳县香鹿山镇龙王村、留村检查指导精准扶贫工作，看望慰问市直机关驻村第一书记。 昨日，市委常委、秘书长王敬林带领有关人员到宜阳县香鹿山镇龙王村、留村检查指导精准扶贫工作，看望慰问市直机关驻村第一书记。 这两个村的第一书记分别由市委宣传部、市扶贫办派驻，他们在镇党委领导下，紧紧依靠村党组织，带领村“两委”成员积极开展工作，着力抓好基层组织建设，提升村干部素质能力，实施光伏屋顶发电站、文化大院、环境整治等项目，推动精准扶贫，壮大村级集体经济，办好惠民实事。王敬林详细了解了驻村第一书记的工作生活情况，听取了脱贫工作进展情况、村党支部建设情况及新的一年精准扶贫工作打算的汇报，对他们驻村工作成绩表示肯定，勉励他们再接再厉做好工作，并代表市委对他们辛勤的付出表示衷心感谢，向默默支持他们工作的家属表示慰问。王敬林还向驻村第一书记送上了慰问金和春联，并通过市直工委向市直机关108名驻村第一书记致以节日的问候和新春的祝愿。 (秦文波)