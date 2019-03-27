3月洛阳网“百姓呼声”回复率为98.71%

3月，洛阳网“百姓呼声”收到各类帖子共计6255条。其中，投诉类帖子2873条，咨询类帖子2805条，建议类帖子577条；已回复帖子6174条，回复率为98.71%，比2月上升1.18个百分点。

3月，洛阳网“百姓呼声”收到各类帖子共计6255条。其中，投诉类帖子2873条，咨询类帖子2805条，建议类帖子577条；已回复帖子6174条，回复率为98.71%，比2月上升1.18个百分点。

在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门53个，其中47个回复率为100%。

在县(市)区方面，诉求问题涉及县(市)区政府、管委会18个，其中16个回复率为100%。

在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位28个，其中23个回复率为100%。

此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。3月，“百姓呼声”抽查了3000条帖子。抽查结果显示，有11条帖子存在敷衍答复情况。其中，市消防救援支队3条、市住房和城乡建设局3条、伊滨区1条、孟津县1条、洛宁县1条、市生态环境局1条、市市场监督管理局1条。

自2013年1月起，洛阳网“百姓呼声”就被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。按照相关通知，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。

想了解各单位详细回复情况，可登录洛阳网“百姓呼声”查阅。目前，“百姓呼声”网络问政平台已实现电脑端、手机移动端全覆盖，您通过“掌上洛阳”手机客户端即可提交帖子，第一时间查询相关单位的办理结果，并对办理情况进行评价。（洛阳日报记者 郭宁康）

3月“百姓呼声”未及时回复部分情况

职能部门

●市城市管理局：帖子总数120条，33条未回复

●市水利局：帖子总数18条，7条未回复

●市林业局：帖子总数7条，3条未回复

●市城市照明灯饰管理处：帖子总数39条，3条未回复

●市市场监督管理局：帖子总数100条，1条未回复

回复率为0的有：

市金融工作局(帖子总数1条)

县(市)区

●伊滨区：帖子总数128条，1条未回复

●嵩县：帖子总数22条，1条未回复

公共服务行业

●中国移动：帖子总数55条，23条未回复

●洛阳火车站：帖子总数18条，4条未回复

●有线电视网络：帖子总数10条，1条未回复

回复率为0的有：

中石油(帖子总数2条)

中国太平洋人寿保险公司(帖子总数1条)