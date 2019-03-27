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3月洛阳网“百姓呼声”回复率为98.71%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-18 08:34

　　3月，洛阳网“百姓呼声”收到各类帖子共计6255条。其中，投诉类帖子2873条，咨询类帖子2805条，建议类帖子577条；已回复帖子6174条，回复率为98.71%，比2月上升1.18个百分点。

　　在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门53个，其中47个回复率为100%。

　　在县(市)区方面，诉求问题涉及县(市)区政府、管委会18个，其中16个回复率为100%。

　　在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位28个，其中23个回复率为100%。

　　此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。3月，“百姓呼声”抽查了3000条帖子。抽查结果显示，有11条帖子存在敷衍答复情况。其中，市消防救援支队3条、市住房和城乡建设局3条、伊滨区1条、孟津县1条、洛宁县1条、市生态环境局1条、市市场监督管理局1条。

　　自2013年1月起，洛阳网“百姓呼声”就被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。按照相关通知，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。

　　想了解各单位详细回复情况，可登录洛阳网“百姓呼声”查阅。目前，“百姓呼声”网络问政平台已实现电脑端、手机移动端全覆盖，您通过“掌上洛阳”手机客户端即可提交帖子，第一时间查询相关单位的办理结果，并对办理情况进行评价。（洛阳日报记者 郭宁康）

　　3月“百姓呼声”未及时回复部分情况

　　职能部门

　　●市城市管理局：帖子总数120条，33条未回复

　　●市水利局：帖子总数18条，7条未回复

　　●市林业局：帖子总数7条，3条未回复

　　●市城市照明灯饰管理处：帖子总数39条，3条未回复

　　●市市场监督管理局：帖子总数100条，1条未回复

　　回复率为0的有：

　　市金融工作局(帖子总数1条)

　　县(市)区

　　●伊滨区：帖子总数128条，1条未回复

　　●嵩县：帖子总数22条，1条未回复

　　公共服务行业

　　●中国移动：帖子总数55条，23条未回复

　　●洛阳火车站：帖子总数18条，4条未回复

　　●有线电视网络：帖子总数10条，1条未回复

　　回复率为0的有：

　　中石油(帖子总数2条)

　　中国太平洋人寿保险公司(帖子总数1条)
[ 责任编辑：史戎戎]
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