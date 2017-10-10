社区里的老书记 新时代中新作为

吉利区河阳新村社区党总支书记于书法今年71岁，个子不高，嗓门不大，但总是腰杆笔挺，胸前戴着党徽。他每天早晨7点起床，吃完饭就来到社区中心上班，十余年雷打不动。

工作中的于书法

吉利区河阳新村社区党总支书记于书法今年71岁，个子不高，嗓门不大，但总是腰杆笔挺，胸前戴着党徽。他每天早晨7点起床，吃完饭就来到社区中心上班，十余年雷打不动。

以“传党情、听民意、促和谐”为宗旨，以“为党守好阵地，为政府凝聚人心，为群众多办实事”为诺言，于书法带领社区党组织，把河阳新村社区这个吉利区首批建设的老社区，打造成“国际安全社区”“全国安全社区”“全国文明和谐示范社区”。经过十四年耕耘，他不断创新，积极实践，将社区工作干出新意。

为党守好阵地：用创新夯实基层组织堡垒

近日，春光明媚，一场名为“体验吉利大发展，谱写河阳新篇章”的活动红红火火地展开。河阳新村社区100多名党员来到吉利黄河湿地赏春光、看美景，上了一堂别开生面的党课。在归来路上，大家讨论起家乡发展之快、祖国风景之美，有人在微信群写下“用奋斗建设青山绿水，用奋斗建成全面小康”，还有人吟起诗来“四月吉利好风光，城东城西生产忙，主题活动到湿地，髙歌感恩共产党”。

看到此情此景，于书法别提心里多高兴了。谁又能想到，十几年前，该社区的党建工作还几乎是一片空白。

河阳新村社区始建于1997年，目前有3000多户居民，是吉利区最早建设也是目前最大的社区。2005年，该社区成立党支部，于书法报名竞聘，后被任命为党支部副书记。面对失去联系的党员群体，刚到社区工作的于书法拿着一份143名下岗转入社区党员名单，带着3名委员挨家挨户登门拜访，硬是用了半年时间，把党员一个个找了回来。

如何积极开展活动，发挥党员的旗帜作用？成了于书法接下来思考的问题。他和社区同志们一起琢磨出不少点子：组织去革命老区参观、通过文艺创作弘扬红色理念……目前，该社区已开展红色教育体验、送学帮学促学、三新讲习等六类活动。“党的十九大以来，我们组织的党员活动，没有重样儿的！”于书法自豪地说。

利用新型载体加强党员联系也成了于书法常用的妙招。每次支部活动后，于书法总会把相关信息通过微信发送给身在外地的流动党员，还要求他们最少一个季度向支部作一次汇报。

为政府凝聚人心：微电影成了社区招牌

河阳新村社区的办公室书架，和别处有些不同。除常见的党报党刊外，花花绿绿的剧本，成为这里一道独特的风景线。

事情还得从几年前说起，当时该社区接到任务，要拍摄一部反映社会主义核心价值观的微电影。在一没演员、二没剧本、三没资金的情况下，于书法利用工作之余找剧本、找演员，再联系拍摄剪辑人员。最终，微电影《老娘进城》顺利杀青。一场首映，引得不少群众流下眼泪。

“没想到后来阵势越来越大，通过拍摄微电影增强了社区凝聚力，丰富了群众精神文化生活。”于书法表示。《家庭党小组》《大河逢春》《坚守》……一部部拍摄于河阳新村社区的微电影相继出炉，逐渐成为社区文化的良好载体。

除了拍摄微电影，当前河阳新村社区拥有书画、篮球、舞蹈等10余支队伍，迄今已开展主题文化活动350余场，创办《社区月月谈》《社区园地》等刊物，组织老年书画培训班、青少年科普活动等，社区居民文化生活得到进一步丰富。

2010年3月，于书法还从楼栋长和热心居民中招募200多人组建了16支社区志愿者骨干队伍，带领党员共同发挥先锋模范作用。今年以来，这个团队已发展至19个队伍300多人，社区只要有工作或者活动需要开展，党员们就会主动向社区领任务。居民们都说：“现在不管有什么大小事情，都能看到党员的身影，这是我们社区最亮丽的‘红色风景线’。”

为群众多办实事：建立新版“三点一线”

近年，在于书法的带领下，河阳新村社区党总支不断调整工作思路，研究工作方法，在服务群众方面取得了明显进步。新版本的“三点一线”建设就是其中的鲜活例子。

先前的“三点一线”指的是医疗点、餐饮点、充电点和“440服务热线”，通过基础搭建，它们的作用主要是方便小区维修工人就餐、电动车充电，社区居民有了什么事，可以通过热线电话进行求助。

在去年的换届中，于书法连任河阳新村社区党总支书记一职。在如何进一步做好服务的问题上，于书法思前想后，决定从搭建新载体入手。

当时，社区居民普遍反映燃气缴费难，燃气公司指定的网点在数公里外，还时常变动。于书法在和企业沟通后，决定以社区党总支成员的身份设立个人账户，为居民代购燃气；看到社区一些老人因行动不便理发困难，于书法又找到理发师每周固定一天，集中为居民提供相关服务；再加上后来的快递代领，变“被动”为“主动”的社区中心向居民主动问询电话设立……新版本的“三点一线”就此诞生！

一个个数字说明了这项工作的开展效果：至2018年年底，河阳新村社区中心共为居民代购燃气1891次，近50万元；为居民理发2880人次；为居民代领快递87件次；拨打询访热线电话490人次。

除此之外，根据于书法设想，社区构建起来的“一站式”“三上门”“两全程”服务还在持续推进中。

“一站式”就是把服务窗口全部设置在便民大厅，一切事情“一次办完”，不让居民跑二次腿；“三上门”就是对社区80岁以上高龄老人、伤残人士、有困难的居民和因社区工作失误造成的二次办理，社区工作人员必须上门办理业务；“两全程”就是对居民家庭发生的不能独立处理的大事，要全程跟踪帮扶，对惠民事项要全程跟踪服务。

再过几个月，于书法将迎来72岁生日，按常理已是含饴弄孙颐养天年的时候，但他仍一心扑在社区工作上，于书法说：“只要在这儿工作一天，就得让大家放心！”（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 周慧婷 权延峰 文/图）