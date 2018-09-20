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吉利区检察院·河阳新村社区党建共建“1+1”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 洛阳网 2018-11-08 15:30

　　为创建一流基层检察院，实现以党的建设高质量发展推动检察工作高质量提升的目标，近日，吉利区人民检察院积极探索党建新路径，开展了向于书法同志学习活动暨吉利区检察院·河阳新村社区党建“1+1”活动，建立于书法党建工作指导站，为吉利区检察院的党建工作又增添了浓墨重彩的一笔。

　　全体党员干警到河阳新村社区参加党建活动

　　11月6日下午，吉利区检察院全体党员到于书法同志工作的河阳新村社区进行参观学习，亲身体验他踏踏实实为群众做实事、解难事的为民情怀，感悟“于书法工作法”的形成过程，学习他干事创业的方法和精气神，感受他对党的事业的一片赤诚和对社区工作的满腔热忱。

　　社区党建现场教学活动

　　干警们参观了河阳新村社区的便民服务大厅、网格化服务平台、党建工作纪实专题片等。在现场教学过程中，每一名干警都被于书法书记带领的河阳新村党总支“为党守好阵地，为政府凝聚人心，为群众多办实事”的崇高精神所感动。

　　“检察开放日”活动

　　河阳新村社区党总支成员在于书法同志的带领下，参加了吉利区检察院“检察开放日”活动，实地参观12309检察服务中心、智慧检务中心、党建活动室、职工之家等场所，并对检察工作提出意见和建议。

　　党建合作活动

观看区检察院党建工作宣传片

吉利区检察院党支部与河阳新村社区党总支签订党建共建协议书

区委常委、组织部部长焦璐和于书法书记共同为吉利区首家“于书法党建工作指导站”揭牌

卢致远检察长为于书法颁发党建工作指导员聘书

　　区委常委、组织部部长焦璐讲话

　　区委常委、组织部部长焦璐充分肯定了河阳新村党总支与吉利检察院党支部开展的"党建1+1"活动，指出建立吉利区首家“于书法党建工作指导站”这一举措是推动城市区域化党建的一个生动实践和探索，将对全区党建工作起到很好的示范作用，希望两家：一是抓实共助共建，实现党建工作强强联合；二是做好经验总结，实现党建工作全面提升；三是注重宣传推广，实现先进典型的引领示范作用。
[ 责任编辑：刘宝文]
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