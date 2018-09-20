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涧西区15个合作项目集中签约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-17 08:47

　　昨日，第37届中国洛阳牡丹文化节涧西区合作项目集中签约仪式在洛阳国家大学科技园举行，来自装备制造、新材料、物流、文化、服务业等产业领域的15个合作项目现场签约。

　　近年，涧西区围绕构建现代产业体系精准招商，今年牡丹文化节期间，涧西区共签约23个合作项目，总投资70.58亿元，其中15个项目参加了此次签约仪式。

　　此次集中签约项目符合当前我市产业转型升级发展方向和高质量发展要求。其中，高性能电极材料产业化与应用项目专注于高性能锂离子电子正极材料生产，开发能量密度更高更安全的基础电极材料，破解制约新能源汽车行业发展痛点；医药物流中心项目建设以现代化交易平台、电子商务信息系统为核心的辐射中部乃至全国重点区域的医药物流基地；建筑垃圾资源化利用项目通过全产业链运作，减少工程项目在运输、拆除过程中产生的污染，提高建筑垃圾资源化利用率。

　　市委常委、副市长胡衡庐等参加签约仪式。(洛阳日报首席记者 张锐鑫)

　　
[ 责任编辑：马佳佳]
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