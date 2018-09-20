涧西区6个重大项目集中开工

11日上午，涧西区第二季度6个重大项目集中开工，总投资30.06亿元，年度计划投资8.45亿元。 11日上午，涧西区第二季度6个重大项目集中开工，总投资30.06亿元，年度计划投资8.45亿元。 此次集中开工的项目，涵盖了科技创新、基础设施、民生保障、社会事业、生态环境等领域，包括自贸区(涧西片区)安居工程、道路改造提升项目、中原智造工业共享云平台、城市建设综合提升项目、中西部范特区购物中心、中建云顶商务综合体等。 涧西区相关负责人表示，该区将以更加饱满的热情、更加扎实的作风、更加有力的举措，全面掀起新一轮聚焦项目、攻坚项目、服务项目的新热潮，努力谋求招商引资、项目推进的更大突破。(洛阳日报记者 李岚 特约通讯员 高德权)