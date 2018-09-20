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4月17日花情：市区牡丹观赏园中晚开品种盛花期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-04-16 16:51

　　市区牡丹观赏园中晚开品种盛花期，近郊牡丹园整体盛花期。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　中国国花园 中晚开品种盛花期。园内约有290个品种22万株牡丹开放。其中胡红、花王、八千代椿、新七福神等品种盛开；白雁、金阁、镰田藤、白王狮子等品种初开。主要赏花点：二乔亭、国色广场、开元富贵广场。园内蝴蝶鸟语林和金石文字博物馆免费开放。

　　国际牡丹园 全园盛花期。园内约有200个品种20万株牡丹开放。其中岛锦、太阳、芳纪、老君紫等品种盛开；海黄、首案红、新国色等品种初开。主要赏花点：华夏园、锦绣园、万芳园和连栋温室。我市和法国图尔市共建的法式花园已经开放。

　　王城公园 中晚开品种盛花期。园内约有360个品种7万株牡丹开放。其中圣代、花游、扶桑司、气壮山河等品种盛开；名望、莲荷、黄冠、绿香球、长寿乐等品种初开。主要赏花点：甘棠洲、王城春早和牡丹仙子周边。盆景暨动物标本展在桥北花房免费开放。第十一届“王城之春”牡丹插花花艺展正在展出。

　　国家牡丹园 全园盛花期。园内约有500个品种22万株牡丹开放。其中麟风、咏春、新桃园、红辉狮子、胭脂点玉等品种盛开；胡红、帝冠、藤花紫、红花露霜、红楼春梦等品种初开。四季牡丹展馆展出30个品种200盆牡丹。

　　隋唐城遗址植物园 中晚开品种盛花期。园内约有350个品种12万株牡丹开放。其中花王、大朵兰、玉芙蓉、玉面桃花等品种盛开；白神、寿紫、黑龙锦、玉楼点翠等品种初开。主要赏花点：百花园、科技园、九色园和特色园。

　　神州牡丹园 全园盛花期。园内约有300个品种12万株牡丹开放。其中黄冠、绿幕隐玉、乌金耀辉、冠世绝伦等品种盛开；海黄、黑豹、初乌等品种初开。主要赏花点：国花坛、精品展示区、四季展馆、天王台、富贵楼。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　洛阳农博园 全园盛花期。园内约有90个品种4.5万株牡丹开放。其中岛锦、胡红、首案红、墨润绝伦等品种盛开；初乌、五大洲、气壮山河等品种初开。主要赏花点：中心园周边和农博大道两侧。

　　郁金香牡丹园 全园盛花期。园内约有100个品种4万株牡丹开放，品种有芳纪、岛锦、大棕紫、黑光司、绿暮隐玉等。园内郁金香连片开放。

　　天香牡丹园 全园盛花期。园内约有100个品种1.8万株牡丹开放。其中十八号、首案红、锦帐芙蓉等品种盛开；群芳殿、金玉交章、白鹤卧雪等品种初开。

　　西苑公园 晚开品种盛花期。园内约有20个品种1000株牡丹开放，品种有金阁、海黄、首案红等。

　　牡丹公园 晚开品种盛花期。园内有5个品种约500株牡丹开放，品种有花王、海黄、新国色等。

　　第37届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2019年4月16日
[ 责任编辑：史戎戎]
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