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设立体育投资基金 助力产业发展——访河南邓亚萍体育产业投资基金创始人 邓亚萍
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-15 09:23

　　“我特别喜欢牡丹，更喜欢这座牡丹花城。”近日，参加洛阳·2019城市经济创新发展论坛暨第37届洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会的邓亚萍特意在胸前别了一枚牡丹花造型的胸针，以示对洛阳牡丹的喜爱。这份喜爱远不止于此，她带来的洛阳伊洛文化体育创业创新投资基金项目，将致力于助推我市体育、文化、旅游等产业的升级发展。

　　“这是我们在河南设立的第三只子基金，总投资20亿元，其中一期投资2亿元，是除母基金以外目前规模最大的一只。”邓亚萍说。洛阳伊洛文化体育创业创新投资基金总规模20亿元，投资方包括河南邓亚萍体育产业投资基金、中原资产管理有限公司、洛阳国宏投资集团有限公司、洛阳旅游发展集团有限公司、洛阳市河洛新业投资发展有限公司。

　　邓亚萍说，洛阳是一座古老的城市，深厚的历史底蕴赋予她丰富的历史文化资源；洛阳也是一座年轻的城市，这些年来，诸多体育赛事等给她带来更多活力。

　　洛阳作为一座生态宜居城市，近年的发展之快、变化之大令人欣喜，体育休闲、文化旅游等方面潜力无限。去年至今，邓亚萍及其团队已深入我市多地实地调研，储备了不少看好的项目。该基金落地后，将助力我市举办各类重大体育赛事等，尤其针对大众体育、全民健身等方面，着重发展如运动、休闲、体育器材制造等项目，同时致力于将国内外好的体育、文化、旅游等相关项目及优秀团队引入我市，加速我市消费升级。（洛阳日报记者 赵佳 记者 刘冰 摄）
[ 责任编辑：马佳佳]
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