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找了50多辆大巴 洛阳巡防队员终于帮迷路游客归队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-13 10:59

　　巡防队员王争胜和老太太合影

　　昨日，安乐派出所民警告诉记者一件事：一老年游客在白马寺景区迷路，既找不到她所在的旅行团，也记不清所乘大巴的特征，巡防队员驾车带她跑了10多公里，找了50多辆大巴，最终帮她归队。

　　4月11日13时许，安乐派出所白马寺综合队巡防队员王争胜、王乾在白马寺景区执勤时看到，一名红衣老太太坐在景区出口处，焦急地来回张望。他们上前询问得知，老太太今年71岁，来自河北邢台，1个小时前跟旅行团到白马寺景区参观，途中掉队，找不到同伴了。

　　“老人没带手机，也没记导游的电话和车牌号，只说大巴好像是黑色的。”王争胜说，他从没见过黑色的大巴，因此推测老太太说的车应该是深色的。于是，王争胜让老太太坐上巡逻车，从白马寺景区、神州牡丹园到二广高速白马寺收费站，沿途挨个儿辨认停在路边的车辆。俩巡防队员伸长了脖子，瞪大了眼睛，但1个小时过去了，他们来回跑了10多公里，找了50多辆大巴，始终没找到老太太所在的旅行团。这时老太太也着急了，不停念叨“咋办”。

　　14时15分，事情峰回路转。在白马寺景区外不远处，一名男子拦住巡逻车求助：“我们团丢了一个人。”老太太一眼认出那名男子，激动地喊道：“找到啦，找到啦，他是导游！”见老太太找到队伍，王争胜和王乾长舒了一口气，返回执勤点。（洛阳晚报记者 牛鹏远 通讯员 方楚 文/图）
[ 责任编辑：张惟一]
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