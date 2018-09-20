去机场、上高速，请尽量绕开王城大道机场路路口转盘

国家牡丹园、国际牡丹园、洛阳国花园、洛阳牡丹园……邙山上诸多牡丹园聚集，是游客、市民赏花的好去处。最近，随着牡丹盛开，赏花的客流和前往飞机场、高速入口的客流叠加，上述各牡丹园周边的交通压力增大。

国家牡丹园、国际牡丹园、洛阳国花园、洛阳牡丹园……邙山上诸多牡丹园聚集，是游客、市民赏花的好去处。最近，随着牡丹盛开，赏花的客流和前往飞机场、高速入口的客流叠加，上述各牡丹园周边的交通压力增大。

“预计从这个双休日开始，几个牡丹园周边道路将迎来客流高峰。”市交警支队邙山交巡大队相关负责人说。

王城大道与机场路交叉口处的转盘位于几个牡丹园中间，周边又有多项工程正在施工，在该区域内，转盘处的通行压力最大。“为了防止耽误行程，去机场、上高速的游客、市民请尽量避开王城大道机场路路口转盘。”该负责人说，去往机场的游客、市民可以从老310国道、华山北路绕行，去往高速入口的可以从定鼎北路、洛吉快速通道绕行。

游客、市民驾车前往上述牡丹园，走哪条路线更便捷？在哪儿能找到停车位？来看记者为您打探的消息。

●行车路线

从高速公路方向前往上述牡丹园的车辆大多从连霍高速孟津站、连霍高速洛阳站、宁洛高速涧西站下站。根据目前的车流情况来看，从连霍高速孟津站下站，沿洛吉快速通道—老310国道—机场路或华山北路行驶目前通行顺畅；从宁洛高速涧西站下站，沿老310国道—华山北路或机场路行驶的这条线路交通压力相对较大；从连霍高速洛阳站下站，沿王城大道—机场路通行的交通压力最大。

从市区方向前往上述牡丹园，交警部门建议游客、市民可沿定鼎路—魏紫路或状元红路—金谷园北路—老310国道通行。

●停车场

国家牡丹园：该园西侧停车场有60个停车位，周边华山北路、老310国道、牡丹路道路两侧共有300个临时停车位。

国际牡丹园：该园门口停车场、东侧院内停车场各有100个停车位。

洛阳牡丹园：该园停车场有50个停车位。

洛阳国花园：该园停车场有60个停车位。（洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟）