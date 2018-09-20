洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

《洛阳市冷链物流发展规划（2019—2023年）》出台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-11 08:37

　　近日，我市出台《洛阳市冷链物流发展规划(2019—2023年)》(以下简称《规划》)，迈开冷链物流大发展的步伐。到2023年，我市将初步建成覆盖全市、辐射周边、连接全国、联通亚欧的区域性冷链物流枢纽，冷链物流发展水平将位居中西部城市前列。

　　冷链物流是指以冷冻工艺为基础、以制冷技术为手段，使冷链物品在生产、流通、销售到消费的各个环节始终处于规定的温度环境下，以保证冷链物品质量、减少冷链物品损耗的物流活动。

　　按照《规划》，未来5年，我市将打造具有洛阳特色的“全链条、网络化、严标准、可追溯、新模式、高效率”的现代冷链物流体系，着力打造全国重要的区域性冷链物流枢纽、“一带一路”冷链物流重要节点、豫西北冷链物流集散中心。

　　我市将以市场为主、政府引导，通过优化空间布局、实施五大工程等，着力解决农产品产地“最先一公里”和城市配送“最后一公里”问题，精准对接乡村振兴战略，推动特色农产品产业发展，鼓励新兴冷链技术、新业态、新模式等的应用及引进。

　　市发改委相关负责人介绍，近年，随着经济发展和居民消费水平提升，全市冷链物流规模总量稳步提升，业态模式不断创新，设施网络持续完善，产业地位不断提高，已成为稳增长、促消费、惠民生的重要新兴力量，对保障食品质量安全、促进农民增收、推动相关产业发展、促进居民消费升级具有重要意义。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 张华伟）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·生物钟这样调，轻松从长假模式切换至工作模式
  • ·过年期间这些零食不离口，竟被抽出“牛奶血”
  • ·光吃蔬菜水果就不上火，不会空腔溃疡？错！
    		•
    洛阳75岁老人朱松茂：城市书房成了我的充电桩
    洛阳75岁老人朱松茂：城市书房成了我的充电桩
    洛阳75岁老人朱松茂：城市书房成了我的充电桩
        对75岁的朱松茂老先生来说，2018年阅读带来的最大影响，是他的生活中多了一个“百里挑一”的好书房，他的生...
  • ·年过花甲，他依然是个拼命三郎
  • ·假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
  • ·“赶会去”：点心水果春联 粉条酥糕灯笼
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳13岁才女邓雅文连夺4期《中国诗词...
  • 洛阳铁路迎来节后客流高峰
  • 凌晨飞雪，大桥封闭！孩子在等父亲过...
  • 洛阳站、洛阳龙门站今日新增3趟临客
  • 洛阳后天或将再次迎来降雪
  • 洛阳19534名贫困群众新家园里过大年
  • 洛阳城市精细管理：居者更心怡 来者更...
  • 春节假期 洛阳龙门石窟景区迎客21万余...
  • 洛阳正大：“机器换人”推进肉制品智...
  • 洛阳市“两类公司”改组组建提速
    		•
    百姓呼声
    二里头遗址博物馆计划于今年10月对外开放
    咨询：省内外地户口怎么在洛阳缴纳社保
    精彩图片
    春运“神器”——能坐...
    洛龙区槐树湾安置小区...
    洛宁县护林员：长年行...
    洛龙区龙安小区：清洁...
    精彩热帖

    隋唐灯火

    城乡结合部拍雪景

    石子之眼 庭院之中

    凌寒试晓妆
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605