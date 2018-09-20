《洛阳市冷链物流发展规划（2019—2023年）》出台

近日，我市出台《洛阳市冷链物流发展规划(2019—2023年)》(以下简称《规划》)，迈开冷链物流大发展的步伐。到2023年，我市将初步建成覆盖全市、辐射周边、连接全国、联通亚欧的区域性冷链物流枢纽，冷链物流发展水平将位居中西部城市前列。

近日，我市出台《洛阳市冷链物流发展规划(2019—2023年)》(以下简称《规划》)，迈开冷链物流大发展的步伐。到2023年，我市将初步建成覆盖全市、辐射周边、连接全国、联通亚欧的区域性冷链物流枢纽，冷链物流发展水平将位居中西部城市前列。

冷链物流是指以冷冻工艺为基础、以制冷技术为手段，使冷链物品在生产、流通、销售到消费的各个环节始终处于规定的温度环境下，以保证冷链物品质量、减少冷链物品损耗的物流活动。

按照《规划》，未来5年，我市将打造具有洛阳特色的“全链条、网络化、严标准、可追溯、新模式、高效率”的现代冷链物流体系，着力打造全国重要的区域性冷链物流枢纽、“一带一路”冷链物流重要节点、豫西北冷链物流集散中心。

我市将以市场为主、政府引导，通过优化空间布局、实施五大工程等，着力解决农产品产地“最先一公里”和城市配送“最后一公里”问题，精准对接乡村振兴战略，推动特色农产品产业发展，鼓励新兴冷链技术、新业态、新模式等的应用及引进。

市发改委相关负责人介绍，近年，随着经济发展和居民消费水平提升，全市冷链物流规模总量稳步提升，业态模式不断创新，设施网络持续完善，产业地位不断提高，已成为稳增长、促消费、惠民生的重要新兴力量，对保障食品质量安全、促进农民增收、推动相关产业发展、促进居民消费升级具有重要意义。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 张华伟）