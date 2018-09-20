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暖！骑电动车老人受伤倒地 洛阳交警脱下警服给老人御寒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-02-09 11:31

　　警方供图，视频为栾川县城居民提供。

　　今日，洛报融媒记者在微博上看到一件暖心事儿：8日上午，栾川县君山路发生一起轿车与电动车相撞事故，骑电动车老人受伤倒地，执勤交警拨打120之后，还脱下警服盖在老人身上为其御寒。

　　洛报融媒记者联系栾川县交警大队得知，8日，栾川下起了零星小雪，天寒地冻，路面上一层冰雪覆盖，非常湿滑。8日9时40分许，一辆轿车在栾川县君山路上与一辆电动车相撞，骑电动车的老人倒地。栾川县交警大队民警王录鹏、张兵、李向毅、黄远航等人正在附近执勤，他们看到情况后立即拨打120，并联系事故处理民警。

　　王录鹏说，他和同事想扶老人起来，但是老人喊着身上疼，不让人碰。担心老人躺在雪地上受凉，一名民警脱下警服盖在老人身上，为其御寒。

　　随后，120救护车赶到现场，王录鹏和同事将老人抬上救护车。王录鹏说，老人现在医院接受治疗，没有生命危险。目前，该交通事故正在进一步处理。

　　事发时，栾川县城居民拍下了民警帮助老人的视频，发到朋友圈为民警点赞。王录鹏却不肯透露为老人盖警服的民警姓名，他说：“为老人盖警服是我们应该做的，帮助群众是我们的本职工作。”　(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 张佩)
[ 责任编辑：孙阳丹]
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