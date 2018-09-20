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李亚主持召开市委常委会议强调：平安祥和过春节 确保新年“开门红”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-03 08:23

　　昨日下午，市委书记李亚主持召开市委常委会议，对做好春节期间有关工作、实现一季度“开门红”提出要求。

　　会议指出，实现一季度“开门红”，既是应对当前复杂形势挑战的客观需要，也是确保全年目标实现的重要保证，更是中央和省委、省政府的要求，有利于增强信心、稳定预期，鼓舞斗志、迎难而上，变中求机、赢得主动，对建设高质量副中心和增长极具有重要意义。各级各部门要提升政治站位和思想认识，增强责任感紧迫感，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的状态，扎实做好各项工作，确保实现“开门红”。

　　会议强调，实现一季度“开门红”，要着力稳增长，切实抓好经济运行调度、要素保障、研判分析，安排好春节期间企业生产，确保重点企业少停产甚至不停产，提早谋划安排企业节后复产复工，为“开门红”提供有力支撑；要着力保要素，做好煤电油气运等生产要素协调，抓好资金、土地要素和应急预案保障，确保企业运行平稳有序；要着力盯项目，抓牢抓实“97172”合理有效投资行动计划，加快推进一批在建项目，开工一批新建项目，谋划一批后备项目，确保长流水、不断线；要着力惠民生，妥善安排困难群众特别是贫困家庭节日生活，做好生活物资保障和市场供应，把文化娱乐活动办到群众身边去，营造喜庆祥和的节日氛围；要着力保稳定，绷紧安全生产这根弦，做好交通安全、食品安全、治安防控、扫黑除恶、矛盾排查化解等工作，确保社会大局稳定。

　　会议强调，要紧盯重点，统筹做好一季度各项工作。要打好“三大攻坚战”，深入学习贯彻习近平总书记在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班上的重要讲话精神，有效防范化解重大风险；持续深化“一转三推进”，确保脱贫攻坚各项工作有序开展；坚持治标与治本相结合，抓好中心城区煤电机组基本清零，掀起春节国土绿化高潮，深化“四河三渠”综合治理。要积极有效扩大消费，持续提升传统消费，大力培育新兴消费，不断激发潜在消费，做好春节期间旅游消费文章。要抓好农业农村工作，开展好“百村示范、千村整治”工程，优化调整春耕种植结构，及早开工小浪底南岸灌区等重点水利工程。要深化地企合作，加强产销对接、银企对接、科技转化等精准供给，把服务送到企业心坎上。要切实回应群众关切，增强忧患意识，解决好民生实事“最后一厘米”问题。

　　就做好春节期间有关工作，会议强调，要过节不忘发展、过节不忘民生、过节不忘安全、过节不忘廉洁，持续深化正风肃纪，做好节日期间督察检查工作，严格落实节日值班制度，细化完善突发事件应急预案，提升窗口单位和服务行业服务质量，确保各项工作有序运转。（洛阳日报记者 李东慧）

>>>>李亚活动报道集
[ 责任编辑：马佳佳]
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