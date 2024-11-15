特早花牡丹“三月兰”

花粉蓝色，瓣基具梭形紫红色斑块，瓣端呈放射性条纹；花丝粉紫色，房衣、柱头紫红色；花型呈菊花型或蔷薇型……这就是特早花品种牡丹“三月兰”。

花粉蓝色，瓣基具梭形紫红色斑块，瓣端呈放射性条纹；花丝粉紫色，房衣、柱头紫红色；花型呈菊花型或蔷薇型……这就是特早花品种牡丹“三月兰”。

中原地区的“三月兰”一般在3月末开花，因花色粉蓝、花期特早，故得名“三月兰”。它适于庭院、盆栽、切花与反季节栽培，为牡丹观赏园早花品种群再添“新成员”，更丰富了早花景观。

2018年，“三月兰”通过中国花卉协会牡丹芍药分会登录。次年的北京世界园艺博览会上，洛阳市花木公司、洛阳国际牡丹园参展的“三月兰”荣获新品种铜奖。

洛阳国际牡丹园一向重视科研，尤其是牡丹芍药新品种的选育工作。三十多年如一日，从自然杂交起步、逐步开展品种间杂交、种间远缘杂交及牡丹芍药组间远缘杂交，先后育成牡丹新品种18个、芍药新品种7个、牡丹与芍药杂交新品种2个。

观赏地点：洛阳国际牡丹园“生产科技园”西区

(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 霍志鹏 文/图)