技术世界先进！洛阳创新“西瓜芯片”这样风靡全国

“住”阳光房，“睡”吊绳床，“上”物联网……你能想到，享受如此“优渥待遇”的，竟是西瓜？

“住”阳光房，“睡”吊绳床，“上”物联网……你能想到，享受如此“优渥待遇”的，竟是西瓜？

日前，走进孟津区送庄镇洛阳市农发农业科技有限公司人工气候室，在5G物联网数据监测、温湿度自动调控下，这里四季如“夏”。“基因编辑YH-XLR”“基因编辑H2-JLR”“基因编辑01Q-YS”……基因编辑品种指示牌下，一片“西瓜林”舒展枝蔓，一颗颗袖珍西瓜挂满枝头、错落有致。

“变伏地生长为沿瓜架攀高，立体西瓜节省了土地，亩均产量增长50%以上……”企业技术负责人朱忠厚，当天已经接待了三拨考察客商。眼前高产、高附加值的基因编辑立体袖珍瓜，是客商点名必看品种。

种子是农业的“芯片”。围绕因地制宜发展农业新质生产力，2025年中央一号文件提出“深入实施种业振兴行动”“加快攻克一批突破性品种”。孟津送庄镇的全国地理标志农产品“孟津西瓜”闻名全国。要问当地西瓜种植到底有何秘诀，这个育种“秘密基地”暗藏乾坤。