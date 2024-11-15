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大力弘扬务实作风——扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育之三
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.04.07 08:15
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　　求真务实是共产党人的重要思想和工作方法。在市委举行的深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班上，市委书记江凌强调，要大力弘扬务实作风，多到基层一线了解具体情况，更加注重在操作层面深度研究工作，以求真务实的工作作风创造扎实的工作业绩。

　　“实事求是、求真务实是党员干部的必备品质，从一定程度上讲，说真话就是水平，干实事就是能力。”求真务实是党员干部的立身之本和成事之要，只有树立务实的工作作风，才能更好地解决实际问题、推动事业发展，有力促进经济社会持续健康发展。中央八项规定及其实施细则特别指出调查研究要注重实际效果，“力求准确、全面、深入了解情况，防止调研工作走形式、走过场”；减少会议活动，“提高会议实效，开短会、讲短话，力戒空话、套话”；减少各类文件简报，“没有实质内容、可发可不发的文件简报，一律不发”……这正是要求广大党员干部大兴务实之风，实事求是、真抓实干，从实际出发谋划事业和工作。

　　实事求是就是最大的党性，真抓实干就是最大的担当。这些年，洛阳之所以能推动一批关系发展全局的大事要事取得实质性突破，关键就在于秉持“既抓大事，又把大事抓具体”工作理念，更加注重在操作层面深度研究工作，紧盯当前城市发展的现实痛点，持续务实功、出实招、求实效。

　　比如产业发展，既在宏观上引导全市上下大力发展风口产业，也避免一味跟“风”，立足洛阳自身基础和优势，重点发展“四新一装备”风口产业，切实走出一条差异化、特色化的产业逐“风”之路。比如城市提质，不求轰轰烈烈、表面光鲜，更加注重基层群众的所需所盼，聚焦“公共服务进社区(村)”，累计建成邻里中心363个、社区体育公园280个，一个个“15分钟生活圈”从无到有、从有到优，让幸福生活触手可及；比如乡村振兴，坚持打基础、利长远，以“三清两建”筑牢全面振兴根基，以“集中连片”掀起全域振兴之势，在真抓实干、久久为功中追求更经得起历史、实践和人民检验的振兴业绩……

　　说实话、干实事，求实绩、重实效，务实为作风之首要。清醒审视，当前仍有一些地方和干部存在重显绩轻潜绩、重面子轻里子，喜欢“作秀”而不是“做事”，热衷“造势一时”而非“造福一方”等问题。这要求我们必须以此次学习教育为契机，围绕调查研究形式化、工作谋划脱离实际、推动工作不深入不具体等问题，对标对表查摆问题，有的放矢集中整治，真正让求真务实成为干事创业的特质，更好地拼出洛阳发展新天地。（洛平）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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