李亚在十一届市纪委四次全会上强调：奋力夺取全面从严治党更大战略性成果 为加快推进转型发展高质量发展提供坚强保证

昨日，中国共产党洛阳市第十一届纪律检查委员会第四次全体会议召开，市委书记李亚出席全会第一次大会并讲话。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及十九届中央纪委三次全会、十届省纪委四次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实新时代党的建设总要求，奋力取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为全面深化“9+2”工作布局、加快推进转型发展高质量发展提供坚强保证，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

昨日，中国共产党洛阳市第十一届纪律检查委员会第四次全体会议召开，市委书记李亚出席全会第一次大会并讲话。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及十九届中央纪委三次全会、十届省纪委四次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实新时代党的建设总要求，奋力取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为全面深化“9+2”工作布局、加快推进转型发展高质量发展提供坚强保证，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

刘宛康、赵会生、胡衡庐、吴孟铎、黄为忠、娄会峰、王敬林、王琰君、尚英照、何伟在主席台就座，在洛其他市级领导在主会场参加会议。

李亚在讲话中指出，习近平总书记在十九届中央纪委三次全会上的重要讲话，站在新时代党和国家事业发展全局的高度，充分肯定党的十九大以来全面从严治党取得新的重大成果，深刻总结改革开放40年来党进行自我革命的宝贵经验，对以全面从严治党巩固党的团结统一、为决胜全面建成小康社会提供坚强保障作出战略部署，对领导干部特别是高级干部贯彻新形势下党内政治生活若干准则提出明确要求，为新形势下推动全面从严治党向纵深发展指明了方向、提供了遵循。十届省纪委四次全会分析了管党治党越往后越严的趋势，对坚定不移推动管党治党更严作出部署。各级各部门要提升站位，在深刻领会和把握全面从严治党的重大成果中坚定管党治党的信心，在深刻领会和把握全面从严治党的宝贵经验中保持自我革命的恒心，在深刻领会和把握全面从严治党的目标任务中增强一抓到底的决心，在深刻领会和把握党内政治生活越往后越严的重要要求中砥砺党员干部的初心，切实把思想和行动统一到中央、省委精神上来。

李亚指出，要认清形势，不断增强推动党的建设高质量的使命感紧迫感。党的十九大以来，在中央、省委的坚强领导下，洛阳在党的建设高质量上迈出了坚实步伐，同时也要清醒地看到，我市党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂，全面从严治党依然任重道远。要始终保持思想上的冷静清醒、增强行动上的勇毅执着，把“两个维护”落得更实，把理论武装落得更实，把正确导向落得更实，把人民立场落得更实，把斗争精神落得更实，推动党的建设高质量不断迈上新台阶。

李亚强调，要扭住重点，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入。一要围绕立根铸魂、以知促行，在理论武装上聚力加力。各级党组织和广大党员要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的、长期的政治任务，继续在学懂弄通做实上下功夫，纪检监察机关要加大对创新理论武装方面的监督执纪力度，真正把“学”的导向树起来，推动学习不断往实里走、往深里走、往心里走。二要围绕看齐紧跟、令行禁止，在政治建设上聚力加力。各级党委(党组)要承担好本地本部门党的政治建设的主体责任，各级领导机关和领导干部要带头把加强党的政治建设各方面工作抓紧抓实，广大党员要做政治上的明白人。纪检监察机关要充分发挥在党的政治建设中的独特作用，聚焦推动党中央决策部署落地生根，聚焦严肃党内政治生活，聚焦党内政治文化建设，推动政治建设各项要求落实落细。三要围绕激浊扬清、崇实尚干，在改进作风上聚力加力。严格落实中央八项规定精神，把今年作为形式主义官僚主义问题集中整治年，继续在长和常、严和实、深和细上下功夫，持之以恒纠治“四风”，大力倡树实干作风，以身作则端正家风，坚决打赢作风建设这场硬仗。四要围绕削减存量、遏制增量，在惩治腐败上聚力加力。坚持治标不松劲，无禁区、全覆盖、零容忍，重遏制、强高压、长震慑，受贿行贿一起查，做到力度不减、节奏不变、尺度不松；坚持治本不松懈，把权力关进制度的笼子，加强党员干部的党性教育、纪律教育和思想道德教育，从源头上、根本上解决问题。五要围绕纪挺法前、严在经常，在强化监督上聚力加力。深化纪检监察体制改革，增强监督合力，加强常态化监督，突出监督重点，实现监督常态长效。对中央和省委巡视反馈意见整改工作，要对照台账，经常进行“回头看”，在标本兼治、巩固提升上下更大功夫，确保所有整改事项都见底清零、不留尾巴，以高质量整改诠释对党忠诚。六要围绕维护民利、赢得民心，在整治群众身边腐败和作风问题上聚力加力。聚焦重点、精准发力，完善制度、强化制约，建强组织、夯实基础，着力打通正风反腐“最后一公里”，从严惩治蝇贪之害，防止“微腐败”变成“大祸害”。

李亚强调，要领导带头，按照知行合一的要求加强和规范党内政治生活。全市各级领导干部要从知行合一的角度审视自己、要求自己、检查自己，当好严肃党内政治生活的表率，形成“头雁效应”。要自觉做到信念坚定不动摇，把坚定理想信念作为安身立命之本，始终坚定对马克思主义的信仰、对社会主义和共产主义的信念，永葆共产党人政治本色。要自觉做到令行禁止不打折，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，不折不扣把党中央决策部署落到实处、见到实效。要自觉做到民主集中不擅权，充分发扬民主、坚持正确集中，在贯彻执行民主集中制中统一思想、凝聚共识，把党中央决策部署和总书记指示要求变成广大干部群众的思想自觉、行动自觉。要自觉做到健康交往不结团，保持健康的党内同志关系，倡导清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系，让党内关系正常化、纯洁化。要自觉做到奉公守法不徇私，坚持秉公用权、依法用权，在思想上划清公与私的界限，在行动上处理好公与私的关系，决不能公器私用、假公济私、以权谋私。要自觉做到敢于斗争不畏惧，强化斗争精神，增强斗争本领，砥砺斗争才干，在斗争中解决矛盾问题、展现新的作为。

李亚要求，各级党委(党组)要切实履行主体责任，党委(党组)书记要履行好第一责任人责任，领导班子成员要落实好“一岗双责”，党的工作部门都各司其职，真正形成齐抓共管的整体合力。纪检监察机关要忠诚于党、忠于人民，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，建设忠诚干净担当的纪检监察铁军。广大纪检监察干部要发扬光荣传统，讲政治、练内功、提素质、强本领，成为最讲政治、最具过硬能力、最富斗争精神、最能守住底线的队伍。

市委副书记、市纪委书记、市监委主任赵会生主持会议并代表市纪委常委会作工作报告，对全市纪检监察工作进行了系统总结和全面部署。

市人大、市政府、市政协秘书长；十一届市纪委委员；市委各部委、市直各单位党组(党委)主要负责同志；不是十一届市纪委委员的市纪委监委领导班子成员，市委巡察办副主任，正、副处级巡察专员，各县(市)区纪委书记、市纪委派驻(出)纪检组长(纪工委书记)；驻洛央省企、金融单位、市管企业、高等院校、科研院所纪委书记(纪检组长)；各垂直单位纪检组长(纪委书记)等在主会场参加会议。全会第一次大会以视频会议形式举行，各县(市)区设分会场。(洛阳日报记者 李东慧 李三旺)

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