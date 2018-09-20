李亚主持召开市委常委会议研究民生实事工作时强调：坚持精准精细落实落细 把民生实事办到群众心坎上

1月30日，市委书记李亚主持召开市委常委会议，听取2018年重点民生实事完成情况汇报，研究谋划2019年重点民生实事工作，强调要坚持以人民为中心的发展理念，坚持精准精细、落实落细，切实把民生实事办到群众最难处、办到群众心坎上。

1月30日，市委书记李亚主持召开市委常委会议，听取2018年重点民生实事完成情况汇报，研究谋划2019年重点民生实事工作，强调要坚持以人民为中心的发展理念，坚持精准精细、落实落细，切实把民生实事办到群众最难处、办到群众心坎上。

今年，我市紧紧围绕中央、省委有关部署，按照全面深化“9+2”工作布局和市委十一届九次全体(扩大)会议具体要求，广泛征求社会各界意见建议，谋划了涉及脱贫攻坚、教育、文化体育、医疗卫生、就业创业、社会保障、公共安全、城建交通、住房改善、生态环境、便民等领域多项重点民生实事，着力让群众的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。围绕2019年民生实事谋划情况，相关市级领导和部门主要负责同志逐一汇报、逐项认领，确保落实落细。

会议指出，办好民生实事要坚持以人为本、利民惠民。“十三五”期间，我市把保障和改善民生作为根本任务放在心上、抓在手上、落在实处，每年谋划、推出、办理一批重点民生实事，着力解决群众最关心、最直接、最现实的切身利益问题，得到了人民群众的广泛认可。各级党委、政府要把为民办实事的过程作为树牢群众观念、践行群众路线、增强党性锻炼的过程，切实转变工作作风，及时了解群众疾苦和所需所盼，让改革发展成果更多更公平惠及人民群众。

会议强调，办好民生实事要坚持精准谋划、精准供给。民生实事办得好不好，基础在于工作谋得实不实、准不准，效果要让群众来评判。省定民生实事要落实到位，市定重点事项要持续坚持，群众痛点要及时疏解，认真倾听群众呼声，主动回应群众关切，真正解决好群众获得感最后“一厘米”问题。

会议指出，办好民生实事要坚持落实落细、见实见效。要规划到位，做到规划见实事、规划见民生，为高质量办理民生实事提供有力支撑。要做好要素保障，既尽力而为，又量力而行，持续加大民生投入。要坚持挂图作战，强化节点意识，争取民生项目早建设、早投用、早惠民。要加强引导疏导，在民生实事办理过程中了解民意、集中民智、答疑释惑、凝聚民心，在党心民心的交融中团结带领人民群众听党话、跟党走。

会议强调，办好民生实事要坚持扛牢责任、兑现承诺。各级党委、政府和党员领导干部要把办好民生实事作为检验政治责任、民生情怀和工作能力、工作水平的“试金石”，带着感情、带着责任去推动落实。牵头市级领导要各负其责，各责任单位和县(市)区要履行好主体责任和属地责任，凝聚工作合力，严格督促检查，确保各项民生实事顺利推进。(洛阳日报记者 李江涛 白云飞)

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