给老人选个好养老院　洛阳人有了更多选择

今日10时30分，2018年洛阳市重点民生实事完成情况社会保障专场新闻发布会召开。洛阳市民政局党组成员、副局长倪建杰介绍，截至2018年年底，全市9个县(市)居家养老服务信息平台已全部建成并投入使用。
今日10时30分，2018年洛阳市重点民生实事完成情况社会保障专场新闻发布会召开。洛阳市民政局党组成员、副局长倪建杰介绍，截至2018年年底，全市9个县(市)居家养老服务信息平台已全部建成并投入使用。
近年，洛阳市大力发展养老服务业，满足老年群体日益增长的养老服务需要。2018年，全市新建养老床位3013张；建成偃师、孟津、新安和嵩县4个县级居家养老服务信息平台并投入使用。此前，宜阳、洛宁、伊川、栾川和汝阳5个县级居家养老服务信息平台已建成投用。至此，全市9个县(市)居家养老服务信息平台已全部建成并投入使用，实现市、县两级居家养老服务信息平台全覆盖。(洛报融媒记者 王妍 智慧 实习生 刘晓改 关勇 文/图)
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