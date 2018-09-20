邮储银行洛阳市分行党委书记、西工区人大代表刘绍义同志赴金东社区开展“迎新春 送温暖”慰问活动

人民选我当代表，当好代表为人民！为了更好地履行人大代表职责，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，2019年1月24日，邮储银行洛阳市分行党委书记、西工区人大代表刘绍义同志赴金东社区开展“迎新春送温暖”活动，并向困难群众送上慰问品及新年祝福。

人民选我当代表，当好代表为人民！为了更好地履行人大代表职责，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，2019年1月24日，邮储银行洛阳市分行党委书记、西工区人大代表刘绍义同志赴金东社区开展“迎新春送温暖”活动，并向困难群众送上慰问品及新年祝福。

此次走访慰问活动中，人大代表刘绍义深入金东社区，慰问生活困难群众，分别围绕民生服务、环境卫生整治、资源共建共享等关系群众切身利益的热点问题与群众亲切交谈，详细询问了困难家庭的生活情况以及在医疗、就业和子女上学等方面遇到的困难，并就这些困难积极为群众出谋划策、提出可行性建议，鼓励他们积极向上，克服暂时困难，同时把生活必须品米、面、食用油送到了他们手里，也把党和政府的温暖也送到了群众的心坎上，希望他们能过一个快乐、祥和、温暖的春节。临走之际，人大代表刘绍义仍不忘叮嘱他们，有困难记得要随时和人大代表联系……

此次慰问活动，让人大代表进一步了解了基层社区的建设情况，同时也拉近了代表与群众的距离，提升了人大代表进社区、知民情、解民忧的社会责任感，让群众切实感受到党的温暖和关怀。同时，也为群众反映问题提供了便利条件，为社区今后更好地开展工作起到了积极作用,营造了和谐的社会氛围。

“人大代表就是要为人民群众办实事、办好事、真办事。在今后的工作中，我们人大代表将一如既往、不忘初心、牢记使命，始终以服务人民群众为中心，不断增强使命感和责任感，继续坚持把人民的呼声作为第一信号，把人民的向往作为第一目标，把人民群众关心的小事当做自己的大事，多谋民生之利，多解民生之忧，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，更好的履行人大代表的职责使命。”人大代表刘绍义表示。