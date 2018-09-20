邮储银行洛阳市分行开展送温暖系列活动

1月22日，邮储银行洛阳市分行党委委员、纪委书记、副行长程相流一行深入驻村帮扶联系点——汝阳县十八盘乡赵庄村，对该村的困难家庭进行走访慰问，并向他们送上慰问品和新春祝福。

1月22日，邮储银行洛阳市分行党委委员、纪委书记、副行长程相流一行深入驻村帮扶联系点——汝阳县十八盘乡赵庄村，对该村的困难家庭进行走访慰问，并向他们送上慰问品和新春祝福。 1月22日，邮储银行洛阳市分行党委委员、纪委书记、副行长程相流一行深入驻村帮扶联系点——汝阳县十八盘乡赵庄村，对该村的困难家庭进行走访慰问，并向他们送上慰问品和新春祝福。 程行长一行到村后，首先与村两委关于脱贫攻坚工作进行座谈。据了解，该村目前由于整体搬迁进展迟缓，造成村产业无法实施，程行长听后，立即召集帮扶人员研究讨论、出谋划策，并建议村两委尽快督促新村建设工作，切实为该村做好规划、抓好建设。随后，程行长一行深入困难群众家中，热情地与困难群众沟通交流，详细询问了解他们的身体情况、家庭状况、收入来源以及生产生活中遇到的实际困难，并为他们宣讲党和政府的扶贫政策、脱贫攻坚工作的开展及政策落实情况，鼓励他们要保持乐观的心态，坚定生活的信念，敢于直视眼前的困难，努力改善家庭生活条件，为他们送上大米、食用油等慰问品的同时也送去新春的祝福。困难群众拉着程行长的手高兴地说：“党的政策好，邮储银行做的好，我们的生活也会越来越好。” 程行长表示：“今后，邮储银行洛阳市分行将一如既往，砥砺前行，强化担当意识，践行社会责任，不断加大投入帮扶力度，切实推动赵庄村脱贫攻坚，为该村早日脱贫打下坚实的基础！”