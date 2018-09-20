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邮储银行洛阳市分行荣膺2018“洛阳文明银行”荣誉称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2019-01-25 09:32

　　榜样凝聚力量，实干创造未来！1月22日上午，首届榜样洛阳暨文明银行颁奖典礼在洛阳报业集团举行，邮储银行洛阳市分行荣膺2018“洛阳文明银行”荣誉称号。

　　为更好地贯彻落实市委、市政府的工作方针，全面深化“9+2”工作布局，奋力实现“四高一强一率先”的奋斗目标，2018年，邮储银行洛阳市分行以文明创建促进服务提升，改善服务质量、提高服务效率，与时代同频共进、与社会共建互享，树立了良好的行业形象，为洛阳市经济发展、民生改善提供了强大的金融保障，进一步增强了金融业服务实体经济的能力。

　　该行党委委员、副行长田红涛表示：“业绩和荣誉是撸起袖子干出来的，是挥洒汗水拼出来的！邮储银行洛阳市分行在过去一年中，紧跟市委、市政府发展战略，主动作为，加大融资投放力度，支持全市重点项目、重点企业发展，推进信贷助农和普惠金融服务，有力的支撑了洛阳经济社会发展。在新的一年里，邮储银行洛阳市分行将继续秉承初心使命，践行社会责任，为洛阳稳健发展和人民美好生活不断坚守和付出，以优异的成绩向共和国成立70周年献礼！”
[ 责任编辑：史戎戎]
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