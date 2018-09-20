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洛阳市政府第十次常务会议召开

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-28 08:50

　　昨日下午，市长刘宛康主持召开市政府第十次常务会议，研究部署实现第一季度“开门红”、促进消费增长、物流业转型发展等工作。

　　会议强调，做好第一季度经济工作、确保实现“开门红”，具有十分重要的意义。各级各部门要科学谋划、认真研究，抓紧制定第一季度工作目标，突出工作重点，强化项目支撑，牢牢把握工作主动权，确保实现第一季度“开门稳”“开门红”。要千方百计抓好经济运行，加强生产要素供需衔接和保障，推动产销对接、银企对接等工作，积极帮助企业做好节后复工复产工作。要做实项目谋划，扎实推进“97172”合理有效投资行动计划，尽可能把方方面面的工作细化落实到一个个具体项目上。要围绕全面深化“565”现代产业体系，创新方式、精准招商，力争更多地衔接、引进一批重大项目。

　　会议原则通过了《洛阳市关于进一步促进消费增长的实施方案》，指出要强化统筹协调，建立和完善促进消费增长的体制机制，出台配套措施，确保方案落到实处。会议强调，要强化监测评估，用好大数据分析等技术手段，及时、有效、全面掌握我市消费发展水平和居民消费情况，更好地引导和促进消费增长。要强化政策宣传，倡导健康理性的消费文化，营造优良放心的消费环境。

　　会议原则通过了促进物流业转型发展的若干政策措施。会议强调，要强化协调配合，认真落实物流企业在用地、融资、基础设施建设等方面的扶持政策，形成推动物流业发展的合力。要搞好服务保障，持续降低制度性交易成本，加大物流资源整合力度，积极培育现代物流企业，推进物流新业态、新模式健康发展。

　　会议原则通过的洛阳市推行投资项目“多评合一”实施方案(试行)，提出要按照一张蓝图、一网通办、一个窗口、一张表单、一套机制“五个一”审批管理模式，做好投资项目审批工作，确保将投资项目全流程审批时间压减至92个工作日以内，其中政府审批时间、技术审查时间均压减至46个工作日以内。

　　会议还研究了城市区机动车停车管理等工作。（洛阳日报记者 李梦龙 白云飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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