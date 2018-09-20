正月初一至十六，洛阳王城公园新春游园会与您相约

昨日，记者从王城公园获悉，2019王城公园新春游园会将于2月5日(正月初一)至2月20日(正月十六)举办。

昨日，记者从王城公园获悉，2019王城公园新春游园会将于2月5日(正月初一)至2月20日(正月十六)举办。 昨日，记者从王城公园获悉，2019王城公园新春游园会将于2月5日(正月初一)至2月20日(正月十六)举办。 经市发改委批复，2019王城公园新春游园会门票每张价格为20元，动物园不再单独售票。 王城公园相关负责人透露，今年的新春游园会将汇集海城高跷秧歌、高空走钢丝、民俗文化表演、民间手工艺展演、《年味儿》摄影图片展等精彩内容，为大家增添浓浓的节日氛围。 新春游园会期间，动物园不再单独售票，您可带着老人、孩子入园观赏黑白疣猴、松鼠猴、黑帽悬猴、白虎、雪虎等珍稀动物品种。 同时，相关人群仍可享受票价优惠政策：家长携带1.4米以下(含1.4米)儿童的，儿童免费，残疾人、70岁以上(含70岁)老人、现役军人等也可免费。在校研究生、本科生、专科生及中、小学生，凭本人有效学生证可买半价票；60周岁至69周岁老人，凭本人有效身份证也可买半价票。（洛阳晚报记者 智慧）