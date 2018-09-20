正月初一至十六，洛阳王城公园新春游园会与您相约

昨日，记者从王城公园获悉，2019王城公园新春游园会将于2月5日(正月初一)至2月20日(正月十六)举办。
昨日，记者从王城公园获悉，2019王城公园新春游园会将于2月5日(正月初一)至2月20日(正月十六)举办。
经市发改委批复，2019王城公园新春游园会门票每张价格为20元，动物园不再单独售票。
王城公园相关负责人透露，今年的新春游园会将汇集海城高跷秧歌、高空走钢丝、民俗文化表演、民间手工艺展演、《年味儿》摄影图片展等精彩内容，为大家增添浓浓的节日氛围。
新春游园会期间，动物园不再单独售票，您可带着老人、孩子入园观赏黑白疣猴、松鼠猴、黑帽悬猴、白虎、雪虎等珍稀动物品种。
同时，相关人群仍可享受票价优惠政策：家长携带1.4米以下(含1.4米)儿童的，儿童免费，残疾人、70岁以上(含70岁)老人、现役军人等也可免费。在校研究生、本科生、专科生及中、小学生，凭本人有效学生证可买半价票；60周岁至69周岁老人，凭本人有效身份证也可买半价票。（洛阳晚报记者 智慧）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605