记者跑腿：社保卡除了到网点领 还可打电话申请邮寄

近日，市民孙先生通过洛阳网《百姓呼声》栏目反映，他申请的社保卡被发到了邮政储蓄银行偃师商城支行，一个多月过去了，卡仍没“挪窝”。

-本期关注：

近日，市民孙先生通过洛阳网《百姓呼声》栏目反映，他申请的社保卡被发到了邮政储蓄银行偃师商城支行，一个多月过去了，卡仍没“挪窝”。

-听您倾诉：

孙先生说，去年9月，他在一个银行网点申请社保卡，当时银行工作人员说制卡周期为60个工作日，让他耐心等待。一个月前，他通过“洛阳人社”微信公众号查到，自己的社保卡已经发放至邮政储蓄银行偃师商城支行。“我以为银行会通知我去领卡，或者把卡邮寄给我。”孙先生说，前几天，他查询发现，社保卡仍在邮政储蓄银行偃师商城支行。自己的社保卡为什么会在偃师？如何领取？他对此不解。

-所跑单位：

市人社局电子政务中心

-跑腿经历：

近日，记者来到位于市民之家的市人社局电子政务中心。一名业务负责人查到，孙先生的社保卡确实在邮政储蓄银行偃师商城支行。

“社保卡发放至银行网点后，申请人需要到银行网点领取，或拨打电话申请邮寄服务。”该负责人说，社保卡申请人的信息采集后，需要报到省里审核、制卡，再发放至申请人首次参保所在地银行网点，因孙先生户籍所在地和首次参保所在地都在偃师，所以，他的社保卡被发放到了邮政储蓄银行偃师商城支行。

该负责人说，目前有3个申领渠道供市民选择：

1.到社保卡现场采集点申领(须本人携带有效身份证原件现场采集信息)。

2.到社保卡经办服务网点申领(须本人携带有效身份证原件、提供1英寸白底电子版照片)。

3.登录河南政务网、河南省社会保障卡服务网在线申领。

注：社保卡由省社保部门统一制作，制卡周期为60个工作日，申领后您可关注“洛阳人社”微信公众号或拨打社保热线12333，每隔10天左右查询一次办卡进度，如发现系统提示“制卡失败”等异常，需要及时到经办服务网点咨询解决。

若您不方便前往银行网点领取社保卡，可拨打邮政速递电话69863155、63275109、69957382，申请邮寄服务。

-跑腿结果：

孙先生说，他会拨打邮政速递电话申请社保卡邮寄服务。

-诉求人评价：

真感谢记者帮忙咨询。（洛阳晚报记者 魏巍）