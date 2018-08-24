提醒！洛阳去往北上广方向的火车票较紧俏

2019年春运将于21日正式启动。昨日，记者从洛阳火车站获悉，从火车票预售情况看，今年春运期间，洛阳开往北京、上海、广州等方向的火车票较紧俏。

2019年春运将于21日正式启动。昨日，记者从洛阳火车站获悉，从火车票预售情况看，今年春运期间，洛阳开往北京、上海、广州等方向的火车票较紧俏。

洛阳火车站相关工作人员介绍，从今日起，铁路部门将发售2月17日(正月十三)的火车票。

铁路部门统计数据显示，今年春运火车票开售至今，洛阳各火车站已累计售出近20万张火车票，其中，洛阳站售出约11万张火车票，洛阳龙门站售出约7.5万张火车票。从购票方式看，通过互联网售出的火车票约占90.5%。从出行方向看，洛阳开往北京、上海、广州、武汉、西安等方向的火车票需求旺盛，车票较为紧俏。

洛阳火车站相关工作人员表示，根据往年春运情况，节前洛阳铁路客流高峰预计为2月1日(腊月二十七)到2月4日(除夕)。按照开车前15天以上退票不收取退票费的规定，2月4日当天火车票的最晚退票时间是1月20日，这意味着1月17日至20日将是节前火车票的退票高峰期，有需求的旅客可把握时机“捡漏”。同时也要提醒旅客，购票一定要通过正规渠道，接到自称“客服”的电话要核实，谨防上当。(洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 刘鹏 穆肃)

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