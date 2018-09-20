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洛龙区李楼镇第一本镇志《李楼镇志》出版
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-18 09:27

《李楼镇志》封面

　　洛龙区李楼镇地处洛阳市区东部，因种植蔬菜广为市民所知，素有“洛阳市菜篮子”之称。近日，该镇历史上第一本镇志《李楼镇志》出版了。记者翻阅《李楼镇志》发现，李楼镇历史底蕴深厚，镇内不仅有全国重点文物保护单位隋唐洛阳城遗址，还有隋代始建的古洛渠，目前仍在使用。

　　溯源

　　镇因村得名，相传此地曾建“望青楼”

　　李楼镇北界洛河，隔河与瀍河区、洛龙区白马寺镇相望；南界伊河，对岸为伊滨经开区；西部与洛龙区安乐镇、关林镇为邻；东与伊滨经开区佃庄镇接壤。

　　“2014年9月，我们启动了《李楼镇志》的编纂工作，2018年11月定稿，记述时间从新石器时期到2013年12月，全书共91万字。”该书副主编、59岁的闫共选说。

　　闫共选是李楼镇地方志办公室主任，该书的另一位副主编是65岁的孙建邦，李楼镇齐村人。

　　《李楼镇志》记载，1949年8月，李楼镇成立，辖李楼村，这是李楼地区第一个乡镇级人民政权行政区，属洛阳县管辖。后来，李楼又有了公社、乡等名称更迭。2011年6月，李楼乡改为李楼镇，隶属洛龙区。

　　“李楼镇的历史沿革说明，李楼镇因李楼村得名。”闫共选说，李楼村原名李家楼，位于洛河南岸，相传唐代李姓人家在此地修建看护庄稼的“望青楼”。

仍在浇灌“洛阳市菜篮子”的古洛渠

　　现状

　　隋代始建的古洛渠，仍在浇灌“洛阳市菜篮子”

　　孙建邦说，李楼镇的历史底蕴很深厚，镇内有全国重点文物保护单位隋唐洛阳城永通门遗址等，还有始建于隋代、至今仍在使用的古洛渠。

　　16日上午，记者来到李楼镇西南方的古洛渠旁，古洛渠渠水清澈，流水潺潺，古洛渠两旁是农田。

　　《李楼镇志》记载，古洛渠始建于隋代，从原郊区古城乡青阳屯东北引洛河水，经古城向东，在李楼镇贺村北上，经楼村、万年青村入洛河。清代嘉庆年间，官方组织从楼村古洛渠开闸，向东开挖古洛渠支渠。20世纪70年代，古洛渠在齐村裁弯取直从五郎庙南东行经西石罢入伊河。

隋唐洛阳城永通门遗址标志碑

　　揭秘

　　王城公园建园初期，从李楼移植牡丹

　　“我们在编纂镇志时从《洛阳市志·牡丹志》中看到，牡丹的品种资源包括南关花园、梁家花圃、冀家花圃、新村花圃等，其中梁家花圃、冀家花圃均位于李楼村。”孙建邦说，王城公园建园初期，曾从梁家花圃、冀家花圃移植牡丹。

　　梁家花圃原址在李楼村西，由梁作栋始建于清朝乾隆年间。花圃内主要种植牡丹，也有蜡梅等，牡丹品种有100多个。

　　冀家花圃原址在李楼村花园街南，“面积超过3亩”。清朝道光年间，由冀能科始建。花圃内种植牡丹数十个品种。

　　1957年，洛阳市组织园林科技人员调查后，将梁家花圃和冀家花圃内部分牡丹移植于王城公园里的花坛。

　　1958年，梁家花圃、冀家花圃的其他牡丹及花木移植于李楼大队花园。后来李楼大队花园还耕，今已不存。

　　特色

　　打破名人入志传统，为3位百岁居民立传

　　记者注意到，《李楼镇志》第二十三章《人物》专门为肖云青、李爱菊、薛平等3位百岁居民立传，详列她们的生活习惯，分享“长寿经”。

　　肖云青性情温和，在家孝敬老人，包容晚辈；在外和睦邻里，周济街坊。她常食粗茶淡饭，不挑食不吃零食，饭后多散步。李爱菊一直保持良好的心态，从没与人吵架，深得亲人、街坊敬重。

　　“《李楼镇志》打破名人入志的传统，倡导平民入志，让志书更具地方特色。”孙建邦说，他们还通过在每章结尾添加“本章链接”的方式，将正文不便录入的内容补充进来。

　　洛龙区档案史志局局长马正标说，《李楼镇志》的出版，让李楼镇有了第一本镇志，也让更多人了解到当地乃至我市厚重的历史文化。（洛阳晚报记者 余子愚/文 李卫超/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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