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王勃化用庾信诗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-21 10:05

　　云销雨霁(jì)，彩彻区明。落霞与孤鹜(wù)齐飞，秋水共长天一色。渔舟唱晚，响穷彭蠡(lǐ)之滨；雁阵惊寒，声断衡阳之浦。

　　有人说“落霞与孤鹜(wù)齐飞，秋水共长天一色”是王勃此序的“文眼”，但也有人提出异议，且不管是不是“文眼”，说这句是千古名句，不会有人提出异议吧！不过，再请看这句：“落花与芝盖同飞，杨柳共春旗一色。”是否眼熟？此句来自南北朝庾信的《马射赋》，王勃就是化此句为“文眼”的！

　　河南新野人庾信出生于文人世家，自幼聪敏绝伦，文采飞扬，成年身高八尺，从容大度。他先从政于南朝梁，后历北朝的西魏与北周，官至骠骑大将军。北周时，他曾到洛阳担任过洛州刺史。庾信由于熟知三国两晋的各种典章制度，加上他理政务实不玩虚、恤民精简不折腾，使得官员不敢受贿、百姓互不相欺，就连儿童都成了他的粉丝，着实让洛阳人过上了一段安宁祥和的日子。庾信应是洛阳史上的好官之一。

　　南北两朝的颠沛生涯，成就了庾信“穷南北之胜”的老成文风，使其在中国古代文坛上占有一席之地。同时也是后代文人竞相学习和效仿的榜样。《红楼梦》里香菱学诗时，林黛玉给她开列的诗人名单上，赫然加上了庾信的名字。特别是庾信的骈文，正如清代纪晓岚评价道：“庾信骈偶之文，集六朝之大成，导四杰之先路，自古迄今，屹然四六宗匠。”其中“四杰”，是指初唐四杰王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王四人。“四六宗匠”说，则是推崇庾信为四六体(骈体)的祖师爷。按此说法，从王勃的《滕王阁序》里找寻庾信的影子，恐怕不止这一句吧？而且不止于此，实际上，王勃还在此序中化用了不少魏晋名士的词句。(沙宇飞)
[ 责任编辑：席倩倩]
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