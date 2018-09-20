走出具有洛阳特色的国企改革之路

日前，全省深化国有企业改革工作会议在郑州召开。会议通报了国企改革攻坚工作先进单位，洛阳名列其中。

开栏语

深化国企改革是全面深化改革的关键领域和重要环节。2016年6月，我省打响国企改革攻坚战，制定了一年“前哨战”、一年“总攻战”、一年“扫荡战”的时间表和路线图。日前召开的全省深化国有企业改革工作会议强调，要以习近平总书记关于国有企业改革的重要论述为指导，继续保持国企改革攻坚克难大气势，坚决打好国企改革攻坚的“扫荡战”。

今年以来，我市统筹推进国企改革四项重点任务，企业活力和竞争力明显增强，生产经营呈现稳中向好的态势。本报今起开设《持续深化国企改革推动洛阳高质量发展》栏目，通过介绍优秀企业的改革经验，促进全市国企改革工作再上新台阶。敬请关注。

日前，全省深化国有企业改革工作会议在郑州召开。会议通报了国企改革攻坚工作先进单位，洛阳名列其中。

作为国企众多的重工业城市，中信重工、中航光电、中船重工七二五所等驻洛央(省)企先行先试，通过建立现代企业制度，积极推进供给侧结构性改革，推动我市经济高质量发展。我市还有一大批市属、县属国有企业，它们在处置“僵尸企业”、推进混合所有制等方面大刀阔斧推进改革，走出了一条具有洛阳特色的国企改革之路。

今年以来，按照中央、省、市关于深化国企国资改革的决策部署，我市统筹推进市属县属国企改革、支持驻洛央(省)企改革、推进市出资企业脱钩改制、规范国资监管等四项重点任务，各项改革工作取得明显成效，企业活力和竞争力明显增强，生产经营呈现出稳中向好的态势。截至今年10月底，我市国资监管的10家企业，资产总额同比增加13.72%，营业收入同比增长25.35%，利润总额同比增长292.06%。

服务驻洛央(省)企改革，助力地方经济发展。我市深化地企合作，今年以来共召开了3次地企合作会议，签约产业项目160个，计划投资额509.2亿元，已开工141个。在支持部分重点驻洛央(省)企转型发展方面，我市针对中钢耐火、中铝洛铜、洛玻集团、LYC轴承专门制定了每家企业的《企业转型升级高质量发展工作方案》及配套的《洛阳市支持企业高质量发展工作方案》，全力支持服务企业深化改革、转型升级。

剥离办社会职能，助推国企“瘦身健体”。继2017年6月我市全面完成驻洛省企剥离办社会职能的任务后，截至目前，我市又有49家驻洛央企、5家市属企业完成供水、供电、供暖分离移交协议的签订，相关施工改造加快推进。

科学处置“僵尸企业”，令国企焕发新生机。我市27家市属县属“僵尸企业”处置工作已全部按省定标准提前完成处置任务，并顺利通过省验收。国宏集团、有色集团等市属企业以“僵尸企业”处置为契机，深化改革、推动企业高质量发展。其中，国宏集团以僵尸企业处置为引领，全面深化企业改革，加快向国有资本投资运营公司转型的经验做法在全省深化国有企业改革工作会议上得到肯定。

推进混合所有制改革，为国企注入新动力。国宏、弘义、水投等企业在子公司层面积极发展混合所有制经济，又新完成5个混改项目，同时国宏集团、城投集团又分别以增资扩股、员工持股等方式对2家子公司进行二次混改。

县(市)区国企改革各项工作积极推进。涧西区帮助央省企做好闲置资源再利用，盘活闲置厂房20.0677万平方米、闲置土地23.3069万平方米、闲置楼宇2万平方米；老城区市场化选聘6名职业经理人并采取任期制和契约化管理；新安县在组织结构、治理结构改革方面力度大、推进快，将县属全部国有非工业企业进行了重组整合并深化内部改革；伊川县搭建国资监管体制机制制度框架成效明显。

当前，国企改革已进入决胜阶段。我市将按照全省深化国有企业改革工作会议要求，贯彻落实好市委十一届七次全会暨重点工作推进会精神，以规范完善现代企业制度为重点，突出抓好“僵尸企业”后续处置、完善企业法人治理结构、加快转换企业经营机制、持续完善国有资产监管等工作，全力打赢国企改革“扫荡战”，推动企业活力、创新能力、发展动力明显增强，实现经济效益和社会效益明显提升。（洛阳日报记者 李迎博 实习生 王紫雨 通讯员 李春晖）