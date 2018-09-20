洛阳今日最高温度14℃ 最大风力或达4级

今天多云间阴天，偏南风2级到3级转西北风4级左右，气温2℃到14℃；明天多云转晴天，偏北风4级左右，气温3℃到12℃。今天早晚的气温较低，风力可能逐渐加大，您出门前要注意保暖，最好穿防风效果比较好的衣服出门，以免感冒。

阴雨连绵了几天，昨天终于迎来晴好天气，无云无风，适合晒晒太阳。

今天能否延续昨天的好天气呢？市气象台预计，今天多云间阴天，偏南风2级到3级转西北风4级左右，气温2℃到14℃；明天多云转晴天，偏北风4级左右，气温3℃到12℃。今天早晚的气温较低，风力可能逐渐加大，您出门前要注意保暖，最好穿防风效果比较好的衣服出门，以免感冒。

说起感冒，这几天小记身边的几个同事陆续出现扁桃体发炎、嗓子疼的情况，无精打采。昨天，一名同事戴着口罩、拿着药来上班。她无奈地说：“每年供暖季前后总要感冒一次，真是世界之谜。”

病来如山倒。面对感冒，即便平时活蹦乱跳的年轻人也招架不住，遇到感冒发烧会像霜打的茄子一样毫无活力。只有生病了才知道健康的重要，因此，在这个寒冷与温暖交替的季节，小记提醒您作息要规律，不要吃太凉的东西，降温及时添加衣物，希望您轻松度过漫长的冬季，永远保持身体健康。

如今，我市已经供热，随之而来的可能有室内干燥的问题。大家不妨在暖气片上放块湿毛巾，或在地上或花盆里洒些水，也可使用加湿器，让室内保持一定的湿度。此外，还要常开门窗换气，保持室内空气流通。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）