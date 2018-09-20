来洛阳市图书馆，赏洛阳女子书画院年展吧

书画风格清新脱俗，再加上盆景插花更显雅致，目前，一场富有文艺气息的展览在市图书馆举办，这就是洛阳女子书画院第26届年展。感兴趣的市民可以到市图书馆四楼免费参观。

书画风格清新脱俗，再加上盆景插花更显雅致，目前，一场富有文艺气息的展览在市图书馆举办，这就是洛阳女子书画院第26届年展。感兴趣的市民可以到市图书馆四楼免费参观。

此次展览由洛阳女子书画院、洛阳市盆景插花艺术协会主办，共有60余名女性书画家参展，参展作品100余幅，类型涉及写意水墨、工笔人物、没骨花卉、线描写生、油画、烙画、版画、彩墨等，艺术风格多样，题材内容广泛，十分贴近生活。除了女性画家作品，还有部分儿童作品在现场展出，令人耳目一新。此外，洛阳市盆景插花艺术协会创作的精美花艺，也为展览增色不少。

记者了解到，此次展览将持续至22日，开放时间为每天上午8点30分到下午5点30分。（洛阳晚报记者 潘立阁）