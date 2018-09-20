急诊医学部：为生命接力，他们是生死较量中的“急先锋”

昨日，一名因百草枯中毒的患者，在河南科技大学第一附属医院(以下简称河科大一附院)经过十几天的抢救治疗，终于转危为安。

急诊医学部医护人员正在抢救患者

昨日，一名因百草枯中毒的患者，在河南科技大学第一附属医院(以下简称河科大一附院)经过十几天的抢救治疗，终于转危为安。

“哪怕只有百分之一的希望，我们也必须尽百分之百的努力！”作为河科大一附院景华院区急诊医学部主任、洛阳市医学会急诊分会主任委员、洛阳市中毒救治中心负责人，张国秀不仅常常这样说，而且一直这样做。

张国秀表示，急诊医学部的特点就是“急”，生死较量中的“急先锋”是对这项工作最准确的描述。作为河南省重点专科、中原西部急危重症救治中心、洛阳市中毒救治中心，该院急诊医学部承担着中原西部地区急诊中毒、重度创伤、脓毒症、心肺复苏后综合治疗等急危重症救治重任，天天都在上演着与死神赛跑的一幕。只有不言放弃并运用精湛的技术，才能创造生命奇迹。

百草枯等中毒救治，达到省内领先水平

“我回家发现时，她已经呼吸困难了。”宜阳县的曾拴恩(化名)告诉记者，他发现妻子误服了装在饮料瓶里的百草枯，当即拨打了急救电话，并将妻子送到了河科大一附院景华院区急诊医学部抢救。

张国秀介绍，百草枯毒性大，没有特效的解毒剂，死亡率高达70%，且百草枯中毒后肺损伤一旦出现，病情就会迅速恶化，患者最终多会因呼吸衰竭而死亡。

“幸亏服用的量不大，也幸好第一时间来到了这里。”张国秀说，患者到达后，科室第一时间开通了绿色通道，通过洗胃、导泻、持续血液灌流等综合治疗，患者生命体征逐渐平稳，又经过十几天重症监护病房全程治疗护理，她终于转危为安。

张国秀表示，作为洛阳市中毒救治中心，科室对重症有机磷中毒、百草枯中毒、蜂蜇伤、蛇咬伤等救治，拥有完整独特的治疗方案，达到了国内先进、省内领先水平，能大幅提高患者的治愈率。

作为省重点专科，为急危重症患者提供立体化急诊医疗服务

抢救急危重症患者的生命，必须有一支高素质的医护队伍，还要有先进的急救体制和完整救治模式。张国秀介绍，该院急诊医学部成立于1987年，是国内较早组建的由院前急救、院内急诊和急诊重症监护(EICU)组成，拥有完整急诊医疗体系的急诊学科之一，通过建立完善的分诊制度、突发事件应急预案、急诊监护制度和绿色通道管理制度等提高工作效率，为急危重症患者提供一站式、立体化急诊医疗服务。

目前，科室已发展成为河南省重点专科，两院区急诊医学部共有53名医生，包括主任医师1人、副主任医师10人，其中博士3人、硕士29人；每年接诊急诊患者9万多人次，其中危重病人8000多人次，日均急诊量约300人次。

2018年3月，洛阳市首架“空中120”医疗救援直升机成功降落在该院开元院区，填补了洛阳市突发事件陆空救援处置空白，开了立体化救援先河，为全市及周边150公里内群众生命的紧急救治又开辟了一条绿色通道。

急救和自救互救相辅相成，希望人人都能掌握自救技能

“急诊急救和人们自救互救相辅相成，我更希望人人都能掌握自救技能。”张国秀说，急救人员到达现场前的这段时间十分重要，很多患者如果能在第一时间得到有效救治，如开展心肺复苏、止血包扎等，生还或避免致残的概率将大大增加。

为此，自2008年以来，急诊医学部组织“初级创伤院前急救培训”(PTC培训)班20期，结业者有400余人；与《洛阳晚报·健康周刊》合作成立“洛阳急救互助帮帮团”，每月都深入社区、学校、工厂等地，开展白金十分钟自救互救培训活动，普及急救知识，增强市民的急救自救能力，赢得了市民的广泛好评。（洛阳晚报首席记者 崔宏远 通讯员 刘群 文/图）