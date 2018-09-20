洛阳600余名专职保通员：坚守一线 确保道路畅通

治乱治堵是我市目前的一项重点工作。您知道吗？除了交警，在我市不少在建项目周边路段，还活跃着一批专职保通员。昨日，洛阳日报社团委组织包括《洛阳晚报》记者在内的部分青年职工开展解堵志愿服务活动，与专职保通员一起疏导交通。

保通员在丽春路与芳林路交叉口保通道路

治乱治堵是我市目前的一项重点工作。您知道吗？除了交警，在我市不少在建项目周边路段，还活跃着一批专职保通员。昨日，洛阳日报社团委组织包括《洛阳晚报》记者在内的部分青年职工开展解堵志愿服务活动，与专职保通员一起疏导交通。

背景修路先保通，我市创新引入专职保通员

市交警支队相关负责人介绍，引入专职保通员，源自市委、市政府提出的“修路先保通”理念，也是我市治乱治堵的一项创新举措。

2016年8月，在古城快速路建设之初，市委、市政府为最大限度减小工程建设对市民出行的影响，在我市市政工程建设史上首次专门建设保通工程。那时，交警部门负责工程周边道路的保通工作，由于警力有限，我市在古城快速路施工期间引入了专职保通员。

专职保通员大多来自保安公司，他们由施工单位雇佣，经交警部门培训后上岗。专职保通员的工作期限与项目工期一致，往往一个项目结束后，他们便投入下一个项目的保通工作。

如今，我市有超过600名专职保通员，他们作为基层的保通力量，有效缓解了警力不足带来的保通压力，成为我市疏堵保通的重要力量。

记者在中州路与王城大道交叉口体验保通员工作

体验看似简单的工作，里面却大有学问

昨日，记者来到王城大道与中州路交叉口，与专职保通员一起上路疏导交通。

●一个路口，有12名专职保通员

昨日9时，记者来到王城大道与中州路交叉口。因为周末加限行，此时这里的交通状况较好。

在该路口执勤的西工交巡大队民警陈万永说，由于地铁1号线王城公园站施工工程与王城大道快速路施工工程在该路口重叠,该路口交通状况复杂，早晚高峰时保通压力极大。

因此，在这里执勤的除了民警陈万永和两名协警，还有地铁施工方与王城大道快速路施工方派来的12名专职保通员，他们分别值守在该路口东北、东南、西北、西南四个角以及路口中间的围挡区域周围。

今年48岁的高学强是该路口东北角的专职保通员。他的主要任务是指挥由东向西、由南向北的车辆和行人有序通过路口。记者向他学习了简单的哨令和手势后，开始与他一起疏导交通。

●看似简单的工作，实际大有学问

记者仔细观察工作中的高学强，发现他仅靠吹吹口哨、打打手势，就保证了车辆有序通行，看起来似乎并不难，然而，当记者真正上岗后才发现，这个想法是错误的。

在这个岗位上，记者要指挥由东向西、由南向北的车辆和行人有序通过路口，但是，由于东西向的车流量远远大于南北向的车流量，往往是一个绿灯时间内，由东向西的车辆走不完，而由南向北无一辆车。因此，记者需要根据实际情况，指挥由东向西行驶的车辆在非绿灯时间内依然保持通行，从而避免车辆积压。

与此同时，记者还需要盯着其他方向的信号灯，判断由南向北的绿灯何时亮起，并在由南向北的绿灯亮起之前，迅速拦停由东向西行驶的车辆，以免两股车流“打架”。记者还要时不时地拦截闯信号灯的非机动车。

当记者站在高学强原本的位置上时，发现在这里根本看不清南北方向的信号灯，难以判断由南向北的绿灯何时亮起，无法确定何时拦停由东向西行驶的车辆。因此，记者上岗仅十几秒，便手忙脚乱起来。

“看见那边的信号灯闪了一下没，只要它闪一下，这边的信号灯2秒后肯定亮。记得用余光瞟！”

“哨子要用牙咬着，你用嘴唇抿着肯定要掉出来啊，第一声要短促响亮！”

“要是两个方向都没车，就赶紧让行人和非机动车先过去，等绿灯亮了，他们就过不去了。”

“南向北车少，先压一压，再放放东向西的车。”

…………

眼看交通状况越来越乱，高学强赶紧过来接班，交通很快又恢复平稳。“是不是看着怪简单，实际上挺不容易呢！”高学强笑着说。

记者体验了3个小时后，口干舌燥、胳膊直酸，但高学强说：“这与早晚高峰时的工作强度相比，可以称得上轻松了。”

走访看专职保通员辛苦，饭店为他们设置休息区

通过一上午的体验，记者发现大部分行人、机动车、非机动车都能够按照专职保通员的指挥通过路口。对于交警与专职保通员的辛苦与不易，很多人都看在眼里。

记者在芳林路与丽春路交叉口走访时发现，该路口旁的一家叫作“郝友记”的饭店，专门为专职保通员提供了休息区，座位上还放着棉坐垫。

“天热的时候，我们看他们换岗后都坐在电动车上休息，连个避暑的地方都没有，就让他们来饭店休息。人家辛苦疏导交通，咱也得出出力不是！”饭店老板杨寰说。

提醒限行规定，请您记清

昨日上午，民警在王城大道与中州路交叉口现场查处了8辆违反限行规定行驶的机动车，其中一些车主称“以为周末不限行”。民警提醒，我市限行规定只看单双日，不区分工作日与周末，请广大驾驶员注意。

我市限行规则为单号车单日行驶，双号车双日行驶。限行区域为洛阳桥、牡丹桥、王城大桥、西苑桥的桥面和瀍河区、老城区、西工区、涧西区的部分区域。

4座桥梁的限行时间为每天8时至9时、18时至19时；4个城区部分区域的限行时间为每天8时至19时。（洛阳晚报记者 刘嘉仪/文 张怡熙/图）