“公益体彩，快乐操场”走进偃师市新城小学

11月15日上午，2018“公益体彩快乐操场”大型公益活动走进偃师市新城小学，为该小学的师生们捐赠了大批急需的体育器材，如：兵乓球台、双杠、足球门、足球、篮球、羽毛球拍、兵乓球拍等，助力学生们的“德智体”全面发展。

11月15日上午，2018“公益体彩快乐操场”大型公益活动走进偃师市新城小学，为该小学的师生们捐赠了大批急需的体育器材，如：兵乓球台、双杠、足球门、足球、篮球、羽毛球拍、兵乓球拍等，助力学生们的“德智体”全面发展。

“公益体彩快乐操场”偃师市新城小学捐赠仪式现场

捐赠仪式于上午10点正式开始，洛阳体彩分中心工作人员、体彩网点业主代表、以及校方代表等都出席了本次爱心活动。

洛阳体彩分中心副主任金涛致辞

首先，洛阳体彩分中心副主任金涛代表捐赠方讲话，讲解了“公益体彩快乐操场”活动的目的和意义，并对孩子们的学习和生活深切关爱，希望大家通过本次活动获得更多的快乐和更加健康的体魄。新城小学校长也表示了感谢，将会更加努力的引导学生们做好体育锻炼，有了中国体育彩票送来的器材，相信孩子们的生活学习都会增添丰富的色彩。

新城小学空竹表演

趣味拔河比赛

随后学校组织学生代表进行空竹表演以及趣味拔河比赛，让现场的爱心认识体会到了感动和快乐。

最后，参与本次活动的所有人员进行了合影留念

注：“公益体彩快乐操场”是中国体育彩票2012年开始在全国范围内推出的一项中国体育彩票品牌公益活动，每年一次，随着近几年活动的不断开展，其影响力不断扩大，美誉度不断提升，已成为中国体育彩票一张公益名片。主要是通过向贫困地区的学校捐赠体育用品及物资，给体育基础设施落后地区的孩子们送去体育彩票的关爱，用“公益体彩快乐操场”圆梦孩子们的快乐、健康童年。截止今年，我市已累计有二十余所学校接受了捐赠，大家可以重点关注明年“公益体彩快乐操场”的报名事宜，为自己的家乡、为自己的母校进行申请。 (刘洋瑞)