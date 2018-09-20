体彩网点进驻洛阳“易客来” 市民购物、购彩两不误

11月9日上午，河南省体育彩票管理中心洛阳分中心与洛阳易客来商贸有限公司战略合作签约仪式在洛阳体彩分中心举行。 河南省体育彩票中心副主任韩宇、洛阳市体育局局长卢铁军、洛阳市体育局副局长寇凯、河南省体育彩票管理中心洛阳分中心主任李文强、洛阳易客来商贸有限公司董事长杨丽霞、洛阳易客来商贸有限公司总经理吉萍参加了签约仪式。 据悉，此次河南省体育彩票管理中心洛阳体彩分中心与“易客来”开展战略合作，将给洛阳的购彩者提供购彩地点的又一个新选择。即日起，洛阳的购彩者就可以通过“易客来”的部分销售门店购买到中国体育彩票。据河南省体彩中心的工作人员介绍，“易客来”销售门店可以购买的体育彩票品种有体彩超级大乐透、体彩7星彩、体彩排列三、体彩排列五和即开顶呱刮游戏玩法。 在签约仪式上，韩宇表示：“这次体育彩票和易客来公司的合作，是河南体彩在省辖市内开通的第二家商业连锁销售渠道，也是河南省体彩中心打造民生体彩的一个重要举措。这个销售渠道的开通，一方面为广大洛阳市民提供更多一种的购彩地点的选择，另一方面也是河南省体彩中心积极探索体育彩票销售与商业渠道融合发展的有益尝试，我们希望通过此次合作达到购彩者满意、合作方收益的多方共赢的局面。我们也欢迎更多的地区性的连锁商超加入体育彩票的销售渠道中来，实现合作共赢，品牌互补。” 据悉，洛阳易客来商贸有限公司是一家专门从事24小时便利店连锁经营和管理的便民企业，在洛阳有销售门店100余家，主要经营即时生活用品、日用品、食品、烟酒等，此次体育彩票销售的加入将会进一步丰富“易客来”的销售品种。在签约仪式上，洛阳易客来商贸有限公司董事长杨丽霞表示，体育彩票的发行宗旨‘来之于民用之于民’与“易客来”‘立足民声、服务百姓’的经营理念十分契合，这次合作可以为老百姓提供更多元化的服务。 洛阳易客来商贸有限公司董事长杨丽霞说：“体育彩票的发行宗旨‘来之于民用之于民’与易客来‘立足民声、服务百姓’的经营理念十分契合，这次合作可以为老百姓提供更多元化的服务。” 据了解，随着体育彩票在河南省发行量的提升，体育彩票公益金对社会公益事业的贡献也越来越大，这是体育彩票反哺社会公众的重要体现。以洛阳为例，近三年来，洛阳利用财政下拨国家、省、市体彩公益金6902万元，免费为各县市区安装体育健身器材，累计安装健身路径2800套，实现了洛阳全市社区、行政村健身器材的全覆盖。目前洛阳市拥有各类体育场地8721个，每万人有12.6个，人均体育场地面积达1.53平方米，超过了全省平均水平。这些体育基础设施的建设离不开体彩公益金的支持，更离不开广大购彩者的参与，此次体育彩票与易客来公司的合作拓宽了体育彩票的渠道建设，为市民参与购买体育彩票提供了更多的机会。