“洛阳牡丹”亮相中国义乌国际森林产品博览会

近日，在第十一届中国义乌国际森林产品博览会上，来自我市15家牡丹龙头企业的150多种牡丹产品一经亮相便赢得国内外参展商及参观者的关注。

近日，在第十一届中国义乌国际森林产品博览会上，来自我市15家牡丹龙头企业的150多种牡丹产品一经亮相便赢得国内外参展商及参观者的关注。

中国义乌国际森林产品博览会由国家林业和草原局、浙江省人民政府主办，是中国林产品走向世界的重要贸易平台、合作平台、信息平台。洛阳牡丹发展中心相关负责人介绍，在本届博览会上，我市搭设河南洛阳“牡丹花都”特装展区，展出产品有牡丹花茶、牡丹籽油、牡丹瓷、牡丹画等。

在展会现场，我市向国内外参展商及参观者介绍了洛阳牡丹产业发展历程、成果及重点牡丹企业等，展示了洛阳深厚的牡丹文化底蕴。洛阳牡丹发展中心特意为参展产品统一印制二维码，便于国内外客商与我市相关牡丹企业商谈合作事宜。洛阳牡丹发展中心负责人说，洛阳牡丹及其产品还吸引了众多媒体的关注和宣传报道。

该负责人介绍，近年，我市出台《牡丹产业发展规划(2017—2025年)》《牡丹产业转型升级行动计划》等，以“三产带二产、二产促一产”的思路推动牡丹产业发展。“洛阳牡丹”亮相本届博览会，有利于提升洛阳牡丹及其产品在国内外的知名度和影响力，拓宽洛阳牡丹及其产品的流通和销售渠道，促进牡丹产业更好更快发展。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 黄治民）