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“致敬改革开放四十年我与洛阳”主题征文活动评选结果揭晓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-15 08:56

　　记者昨日从“致敬改革开放四十年‘我与洛阳’”主题征文活动组委会获悉，由洛阳市文广新局主办，洛阳市图书馆、洛阳晚报承办的“致敬改革开放四十年‘我与洛阳’”主题征文活动评选结果揭晓，共有120篇作品获奖。

　　此次主题征文活动自7月26日启动以来，受到社会各界的广泛关注，截至9月30日，共收到海内外参赛作品368件。组委会根据评奖规则和实际来稿情况进行综合评审后，共评出120篇优秀作品。

　　据悉，“致敬改革开放四十年‘我与洛阳’”主题征文活动颁奖典礼将于11月18日(周日)上午9时30分在洛阳市图书馆二楼学术报告厅举行，请获奖作者按时参加颁奖典礼。洛阳市图书馆联系电话：0379-61289135。

　　“我与洛阳”主题征文获奖名单

　　(各奖项排名不分先后)

　　一等奖(5人)

　　王剑 霍华民 王荣香 丁 丽 党万通

　　二等奖(10人)

　　逯玉克 章 云 曹会智 岳令团 冷慰怀

　　王宏卫 王少华 韩荣欣 郭素稳 商玉玲

　　三等奖(20人)

　　张建强 魏龙法 蔡茂松 许宣知 李浩敏

　　庄小歌 庄 学 孙新建 杜爱平 杨红生

　　张玉贞 张华臣 赵宏坡 赵 敏 徐善景

　　樊嫩枝 薛贵芳 贾 真 亢书堂 杨亚丽

　　优秀奖(85人)

　　王娅民 张武周 钟小平 陈建西 高学广

　　高俊贤 高 翔 夏菊英 吴国伟 李国民

　　王社民 张清贤 田利波 蔡社伟 王六松

　　孙友群 陈景波 冯 平 滕 原 常景周

　　韩冰花 李红卫 雷穿云 张寅生 颛照红

　　张振英 卫兰英 张润晓 韩立新 王克让

　　燕晓利 卢文娟 沈庆通 刘笑歌 张理勤

　　赵飞桥 杜天定 张菊凤 薛 峰 王玉珍

　　黄满星 闫育乐 庆小霞 马伟芍 乔 欢

　　江爱红 张俊峰 陶 军 文益新 孙振芳

　　杨言语 方晓利 王学义 吕玉莲 宋电波

　　刘志军 林战迎 邓红玲 韩洪斌 李文利

　　张晓娟 张庆合 李伍民 夏池娃 董承志

　　张坤 王小琴 张莉红 宁妍妍 范崇仁

　　师进通 李学超 山巧芬 寇广生 韩立新

　　李书香 杨江波 刘根旺 王丽丽 郭改侠

　　李素格 陈新会 郭荣城 韩晓红 蔡 辉 （洛阳晚报记者）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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