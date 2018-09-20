改革开放天地宽，砥砺奋进正当时

近日，“宣言”再出力作，《改革开放天地宽》将中国在改革开放40年里发生的脱胎换骨的变化描摹的激情四溢。“40年飞跃万重山”，改革开放的浩荡浪潮，让中国融入广阔世界，让世界你发现新的中国，即使是最固执的“西方中心论”者，也不得不承认，中国和世界已经前所未有的融为有机整体，世界越来越离不开中国。“中国号”巨轮坚定航向，闯险滩，战激流，彻底摆脱狭小水域困境，开足马力劈波斩浪，胜利驶入崭新而宽广的天地。

近日，“宣言”再出力作，《改革开放天地宽》将中国在改革开放40年里发生的脱胎换骨的变化描摹的激情四溢。“40年飞跃万重山”，改革开放的浩荡浪潮，让中国融入广阔世界，让世界你发现新的中国，即使是最固执的“西方中心论”者，也不得不承认，中国和世界已经前所未有的融为有机整体，世界越来越离不开中国。“中国号”巨轮坚定航向，闯险滩，战激流，彻底摆脱狭小水域困境，开足马力劈波斩浪，胜利驶入崭新而宽广的天地。

确实，当四十年前改革开放的春风第一次吹进伊河畔，这个美丽的小城就开始了她的“蜕变”之路。改革开放四十年，栾川发生了数千年来未有之大变局，举国瞩目，举国公认。这种变化，不但是令世人瞠目的经济腾飞奇迹，是思想观念、体制机制的吐故纳新之变，更是栾川人从“站起来”到“富起来”的脱胎换骨之变。

改革开放四十年以来，栾川县委、县政府高度重视民生，坚持一切以人民为中心，逐年推出就医、就学、就业，出行、住房、养老等民生工程和民生实事，老百姓的获得感显著提高，幸福指数不断提升。

90年代的栾川县城杂草丛生，建筑物低矮，而如今的栾川县城灯火辉煌，环境干净，绿意盎然，空气清新，高楼大厦随处可见。再看看80年代的民居，破旧不堪，毫无美感，而如今的栾川居民，小别墅也已随处可见。同时，随着城乡低保，五保供养标准不断提高，实现应保尽保，城市居民养老保险参保人数已达19.16万人，参保率达98.27%。在敬老院中，老人享受天伦之乐，餐点可口，时不时还有志愿者在敬老院中献爱心。同时，我们得教育教学条件也有了极大的改善，义务教育普及率和高考本科上线率逐年攀升，学前教育蓬勃发展，农村寄宿制学校建设工作亦走在全市前列。全县公共文化设施覆盖率达到100%，文化站，少年宫，图书馆，艺术中心等文化建设坐落全城。交通出行条件发生了翻天覆地的变化，洛栾高速，极大的方便了广大群众的出行需求和地方经济发展。现在的栾川更是有洛阳后花园之称号。这些还只是冰山一角，随着时代的不断发展，蕴含着巨大发展潜力的栾川一定会有更加辉煌的明天！

改革开放走过四十年征程，我们不惑于改革目标和路程，不惑于问题和阻力，亦不惑于成就和荣誉。我们也未曾辜负改革开放以来的四十年，也绝不会躺在功劳簿上辜负前所未有的新时代。中华民族伟大复兴必将在开放进程中得以实现，我们每个栾川人都将是历史的见证者！（栾川县中等职业学校 杨爱珍）