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清华高端装备院洛阳基地与中国中原（洛阳）轨道交通产业园“牵手”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-14 08:50

　　轨道交通领域技术项目优先入园、项目落地优先享受优惠政策、园区将为引进人才配套人才公寓……昨日，清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地与中国中原(洛阳)轨道交通产业园举行合作签约仪式，双方将围绕轨道交通及相关产业开展深入合作。

　　中国中原(洛阳)轨道交通产业园位于瀍河区，是我市着力打造的重点产业园区之一。该产业园以机车维修保养、轨道交通装备制造等优势产业为基础，是瀍河区全面深化“9+2”工作布局、加快构建现代产业体系的重要支撑。目前，产业园的维保、制造、工程、物流、人才培养等板块已形成，年产值约150亿元。

　　清华高端装备院洛阳基地是由我市与清华大学天津高端装备研究院共同筹办的新型研发机构。该基地通过发挥人才会聚和技术研发优势，储备了多个轨道交通领域优势项目。

　　根据协议，双方将围绕轨道交通及相关产业开展深入合作，加速清华高端装备院洛阳基地优势项目的产业化，柔性引进相关人才，充分发挥轨道交通产业园的产业集群优势，全力助推洛阳轨道交通装备行业的高质量发展。

　　签约仪式上，清华高端装备院洛阳基地推介的钢轨维护装备“FGM01型高效成型打磨车”，是具有完全自主知识产权的装备产品，其80%的配件在洛阳本地采购或生产，是地地道道的“洛阳制造”。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 金富强）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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