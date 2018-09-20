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洛阳今日阴转小雨 最高气温15℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-13 09:54

　　昨天早上，您有没有为室外的雾气感到惊讶？记者上班路上穿行在白色的雾中，洛河两岸的绿树和高楼被雾遮挡，看起来与平时大为不同。

　　“双11”刚过，昨天下午，中国天气网官方微博@中国天气提醒大家：“您预订的冷空气已发货，点击查询物流信息，看看你家几号到货。”

　　中国天气网发文称，预计13日新一股冷空气启程，率先给新疆带去大风、降温天气，并将逐步东移影响中东部大部，使得北方气温陆续降低，南方雨水不断。冷空气预计行程为：13日抵达陕西、甘肃、宁夏、青海，14日抵达内蒙古，15日抵达山西、北京、河北、天津，16日抵达山东、河南、江苏、上海、浙江，17日抵达湖北、湖南、江西、重庆、贵州，18日抵达广东、广西、福建。

　　15日以后，由于还有冷空气补充，黄淮及江南等地的气温也将明显下降，提醒大家及时关注天气变化，适时增加衣物，谨防感冒。

　　来看一下我市本周的天气情况。市气象局发布“周天气预报”称，据最新气象资料分析，周三到周五受低槽及冷空气持续扩散影响，有一次降水、降温、大风天气过程。具体预报如下：

　　今天多云到阴天，下午到夜里大部分地区转小雨，偏东风2级到3级，气温5℃到15℃；明天多云转阴天，大部分地区转小雨或零星小雨，偏南风2级到3级，气温5℃到15℃；周四阴天有小雨，西南部山区转小雨雪，夜里西北风4级左右，气温8℃到13℃；周五阴天有小到中雨，西南部山区有小雪，偏北风4级左右，气温4℃到8℃；周六多云转晴天，偏北风3级到4级，气温3℃到9℃；周日晴天间多云，偏北风3级，气温3℃到12℃。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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