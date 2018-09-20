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洛阳伊滨区舜帝庙村的“厕所革命”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-13 09:02

　　近日，在伊滨区寇店镇舜帝庙村村口，一股清水从污水处理站管道流出，标志着该村污水生物处理系统经过一个月试运行，初告成功。

　　这套系统是今年该村新投建的无动力污水处理站，依托生物技术，对生活污水进行沉淀、过滤和湿地净化等程序，处理后的水质可以达到二类水质标准，能够用于农业灌溉。

　　“这是俺村持续推进美丽乡村建设的最新成效。”舜帝庙村党支部书记胡继斌介绍，污水处理系统只是最终环节，前期的水冲式厕所改造、雨污分流管网等工程才是基础。

　　今年年初，该村“两委”征求群众意见，决定从村民反映最强烈的厕所问题入手，启动全村“厕所革命”。

　　把旱厕改为水冲厕所，是第一步。

　　在村民郜贺灵家的农家小院，有一座整齐敞亮、贴着瓷砖的小屋十分显眼，这就是她今夏新改造的厕所。走进一看，这个厕所不仅有抽水马桶，还有热水器、浴霸、淋浴等设施。

　　“现在上厕所，冬天不冷，夏天不臭，美哩很！”郜贺灵说，方便卫生的同时，还能隔三岔五洗热水澡。

　　集体改厕后，污水排放就是推进“厕所革命”的第二步。

　　在郜贺灵家小院外，有一个简单的化粪池，这是生活污水排放的第一道净化工序。

　　今年春季，舜帝庙村已经在街道两侧新铺设了连通各家各户、总长4.2公里的污水管网。农户厨卫污水统一进入污水管网，实现了生活污水收集全覆盖。同时，该村还在污水管网上边修砌了雨水管网，做到了雨污分流。

　　在舜帝庙村村口沙沟路东侧，一片翠竹掩映中，一个绿油油似麦田的方形池子格外醒目，在池子旁边，一股清流汩汩流淌。

　　“奥妙就在地下面，这是俺村‘厕所革命’的最后一步。”胡继斌介绍，该处理设施由2个并联的100立方米的“三格式”化粪池和3个湿地净化池组成，可满足2000人的生活污水处理需要。

　　污水处理站实际是一个生物滤池，经过两级沉淀、一级澄清，杀死有害细菌，沉淀固体杂质，实现污水净化。随后，再经过三级湿地净化池过滤处理，出水能达到国家二类水质标准。

　　舜帝庙村是我市首批“美丽乡村”试点。如今，这座万安山脚下的小村，天然气实现“户户通”，垃圾分类处理成为新风尚，配以景观树、景观廊亭，真可谓一幅和谐的美丽乡村画卷。

　　“看到村里的环境好了，以前搬走的村民又搬回来了！”村民马占军说。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 李少红）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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