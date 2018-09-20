洛阳今冬明春火灾防控工作启动

日前，我市今冬明春火灾防控工作启动，深化消防安全检查治理，强化消防宣传教育培训，提升消防救援能力，全力维护全市消防安全形势持续稳定。 日前，我市今冬明春火灾防控工作启动，深化消防安全检查治理，强化消防宣传教育培训，提升消防救援能力，全力维护全市消防安全形势持续稳定。 根据部署，我市将加强对人员密集场所检查，持续组织开展宾馆饭店、商场市场、公共娱乐场所、员工集体宿舍等人员密集场所，以及养老院、施工现场、大型商业促销活动现场等高风险场所消防安全检查；将强化对农村社区巡查检查，组织开展“城中村”、群租房、沿街门店、“三合一”场所、老旧小区消防安全检查；将强力推动博物馆和文物建筑隐患问题整改，同步增设改造火灾自动报警、自动灭火、电气火灾监控等消防设施，提升管理水平和应急能力；持续推进电气火灾和电动自行车综合治理，开展仓储、快递、物流企业消防安全专项治理及输变配电气设备火灾隐患治理。 我市将优化消防救援方案，建强多种形式消防队伍，优化整合应急救援力量和资源，统筹规范多种形式消防救援队伍管理，将民间救援组织纳入应急调派体系，健全完善统一指挥、信息共享、预警响应、应急联动、联合保障、技术支撑等工作机制。我市还将强化消防宣传教育培训，加强社会宣传、安全提示、消防培训，提升群众安全意识和相关工作人员岗位履职能力。 据悉，消防部门将按照“双随机一公开”要求开展监督抽查，对严重违法违规受到处罚、存在重大隐患故意久拖不改的单位和个人，纳入安全生产和消防安全失信“黑名单”，实施联合惩戒。 （洛阳日报记者 申利超 通讯员 张小锋）